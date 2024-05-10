300員工集體請假 印度廉航航班大亂 火速開除30人

印度廉價航空公司「印度快運航空」旗下員工為抗議公司人事政策，在8日上班前最後一刻突然集體請病假，導致至少85架次航班取消，逾1.5萬名旅客受影響。（歐新社）

2024/05/10 10:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度廉價航空公司「印度快運航空」（Air India Express）先前爆發運和公關危機，旗下員工為抗議公司人事政策，在8日上班前最後一刻突然集體請病假，導致至少85架次航班取消，逾1.5萬名旅客受影響。對此資方也強硬回擊，火速解雇30名機組人員，並向其他員工發出最後通牒。

綜合外媒報導，因不滿公司人事政策，印度快運航空近300名員工在8日集體請病假還關閉手機，導致85架次航班取消，影響逾1.5萬名旅客。據指印度快運航空為印度航空的子公司，每週約營運2500多個航班，為45個國內和國際機場提供服務。

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報導指出，印度政府於2022年1月將印度航空出售給塔塔集團，而早在一個月前，塔塔集團旗下的另一家航空公司維斯塔拉（Vistara），也因飛行員航班排班和薪資變動等一系列問題遭到抗議，當時也導致航班中斷。

報導引述消息人士指出，印度快運航空的員工一直在抗議新的僱用條款，並指公司管理不善、員工待遇缺乏平等，雖然資方有提供高級職位的面試機會，但一些員工仍被安排較低的職位，福利也被削減。

針對勞方集體抗議，資方9日也立刻宣布解雇30名機組人員，並向其他員工發出最後通牒。工會則表示，在被解僱的同事復職之前，其他人員不會重返工作崗位。

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