馬尼拉航班持續混亂 傳今日已取消逾百班次

菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況。（法新社）

2023/01/02 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，單日超過360次航班被取消或延誤。昨日晚間雖傳出已經修復，但今日上午當地航班起降持續有狀況，根據外媒消息，有廉航今日取消了54次航班。透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。

馬尼拉飛航情報區航管系統昨傳出「雷達故障」無法引導航機，造成航班大亂，昨傍晚近6點才傳出恢復正常，據統計有超過360次航班被取消或延誤，約有5.6萬名旅客受影響。

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但今日上午馬尼拉機場起降持續出狀況，根據外媒消息指出，週一時馬尼拉機場依然無法完全恢復營運，廉航宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）週一也取消了54次國內航班。馬尼拉國際機場管理局總經理鍾凱撒（Cesar Chiong）表示，週日時包含主系統及備用系統都發生故障，並指週一稍早每小時僅能處理15次航班，比一般正常營運的20班次還低，預估航班需要72小時才能恢復正常營運。

透過航空追蹤網站「flightradar24」則可看到，截至今日中午12點半，包含起降都出現許多航班延遲或取消的情況，其中有超過160次起降航班延遲，逾百次航班取消。降落航班平均延遲約20分鐘，起飛航班平均延遲約30分鐘。

菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況，透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。（圖擷自flightradar24）

菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況，透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。（圖擷自flightradar24）

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