為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬尼拉航班持續混亂 傳今日已取消逾百班次

    菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況。（法新社）

    菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況。（法新社）

    2023/01/02 13:03

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，單日超過360次航班被取消或延誤。昨日晚間雖傳出已經修復，但今日上午當地航班起降持續有狀況，根據外媒消息，有廉航今日取消了54次航班。透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。

    馬尼拉飛航情報區航管系統昨傳出「雷達故障」無法引導航機，造成航班大亂，昨傍晚近6點才傳出恢復正常，據統計有超過360次航班被取消或延誤，約有5.6萬名旅客受影響。

    但今日上午馬尼拉機場起降持續出狀況，根據外媒消息指出，週一時馬尼拉機場依然無法完全恢復營運，廉航宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）週一也取消了54次國內航班。馬尼拉國際機場管理局總經理鍾凱撒（Cesar Chiong）表示，週日時包含主系統及備用系統都發生故障，並指週一稍早每小時僅能處理15次航班，比一般正常營運的20班次還低，預估航班需要72小時才能恢復正常營運。

    透過航空追蹤網站「flightradar24」則可看到，截至今日中午12點半，包含起降都出現許多航班延遲或取消的情況，其中有超過160次起降航班延遲，逾百次航班取消。降落航班平均延遲約20分鐘，起飛航班平均延遲約30分鐘。

    菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況，透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。（圖擷自flightradar24）

    菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況，透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。（圖擷自flightradar24）

    菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況，透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。（圖擷自flightradar24）

    菲律賓馬尼拉機場昨發生「雷達故障」，造成航班大亂，今日上午當地航班起降持續有狀況，透過航空追蹤網站flightradar24更可看到，截至今日中午，包含起降已有超過160次航班延遲，並有逾百航班取消。（圖擷自flightradar24）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    未完全修復！菲律賓空中交通一度停擺、現每10分鐘放行一航班
    2023/01/02 11:07

    未完全修復！菲律賓空中交通一度停擺、現每10分鐘放行一航班
    馬尼拉機場雷達故障 航班癱瘓影響5.6萬人
    2023/01/02 07:55

    馬尼拉機場雷達故障 航班癱瘓影響5.6萬人

    睽違20年！中正金融唯一新落成商辦
    搭乘時光「機」！ 這架航班2023年起飛 降落卻是2022年
    2023/01/02 06:05

    搭乘時光「機」！ 這架航班2023年起飛 降落卻是2022年
    政策大轉彎！菲律賓加強管制中國旅客入境
    2023/01/01 21:13

    政策大轉彎！菲律賓加強管制中國旅客入境

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    搞什麼飛機！奧客不聽空服員指示 同機乘客看不下去狂巴
    2022/12/30 23:51

    搞什麼飛機！奧客不聽空服員指示 同機乘客看不下去狂巴
    西南航空承諾退款 坦言營收將受一定打擊
    2022/12/30 10:21

    西南航空承諾退款 坦言營收將受一定打擊
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播