回到過去！ 這架航班2023年起飛 2022年降落

一架代號UA858班機於2023年1月1日0點29分從南韓首爾飛往美國舊金山，抵達時間卻是2022年12月31日下午5點55分，引發熱議。（圖翻攝自Flightradar24）

2023/01/02 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國紛紛舉辦活動歡慶2023年的到來，因為時區不同，各地跨年時間也不一樣，但「時光倒流」也因此「實現」！航班追蹤網站Flightradar24元旦（1/1）這天分享一航班資訊，可以看到該班機起飛時間為2023年，降落時間卻是2022，引發網路熱烈討論。

Flightradar24週日在推特PO出一架代號UA858班機的航班資訊，內容顯示該航班於2023年1月1日0點29分從南韓首爾飛往美國舊金山，抵達時間卻是2022年12月31日下午5點55分，實際抵達時間為下午5點17分，直呼「太酷了」！這全是因為南韓時間比美國舊金山時間快17小時。

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網友紛紛表示，「真的好有趣，搭這班機的乘客可以跨兩次年」、「誰說金錢買不到時間？」、「真的『回到過去』了」、「找到時光機了」、「我想到我2022年還有事情沒辦，可以幫我聯繫他們嗎？」

This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T — Flightradar24 （@flightradar24） December 31, 2022

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