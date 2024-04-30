哥大祭停學令 懲處拒遷離示威營地親巴學生

全美大學挺巴示威延燒，4月29日1名親巴勒斯坦抗議者在德州大學奧斯汀分校遭到州警逮捕。（法新社）

2024/04/30 14:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞大學週一（4月29日）起，對拒絕撤離校園示威營地的親巴勒斯坦學生祭出停學處分，標誌著校方與示威者就營地去留問題，經過日來連番對話協商仍陷入僵局難解。

《路透》報導，哥大校長夏費克（Minouche Shafik）在聲明中指出，雙方進行了多日努力磋商，校方已盡一切努力說服示威學生自行拆除營區內聚集抗議以色列在加薩的軍事行動，並遷出數十頂搭建的帳篷，卻終未能說服對方屈服。

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她表示，此一校園抗議運動，已在包括哥大在內的常春藤名校造成撕裂，近期更在美國各地大學校園引發示威浪潮。事態在德州大學奧斯汀分校更升高，數十名參與親巴人權集會的學生遭到警方動用胡椒噴霧等武力強硬驅離。

根據哥大發出的最後通牒，未於下午2時前（台灣時間4月30日凌晨4時）撤離營地並簽署遵守校規書面承諾的學生，都將被校方實施停學處分，無法如常完成本學期課程。

為此，校方發言人在記者會上正式宣布：「為確保校園安全，我們已開始對部分學生實施停學懲處。」他補充解釋稱，此一違規長期集結已對猶太裔教職員群體構成敵意環境，更影響師生應試備考的工作。

夏費克曾表態哥大無意遵從示威者要求，凍結校方在以色列的所有財務投資專案，改以提議對加薩地區教育及醫療衛生領域增加投資款項，並承諾提高校園投資案的透明度公開說明。

然而，示威學生對此並不買帳，他們誓言將繼續在曼哈頓哥大校區內紮營抗議，直至校方切實落實他們的三大主張：售股凍結對以色列的所有投資、公開透明哥大財務投資細節、撤銷一切針對參與示威師生所做出的紀律處分。

「比起已慘遭屠殺的3.4萬名無辜巴勒斯坦平民，你們這些恐嚇手段簡直微不足道，」一名抗議學生代表團成員當日如此高呼。其間，逾百名示威者在營地外圍高喊衝鋒陷陣的口號，場面一度相當激烈緊張。

夏費克因曾在2週前指示紐約市警力拆除示威營地，逾百人被捕遭到拘留，此舉導致校內外人士撻伐聲浪不斷。儘管此後學生於數日內便在哥大園林綠地重新豎起營帳，但自此以後，從西海岸的加州到東岸新英格蘭地區，美國本土接連不斷有數十所其他大學校園也相繼掀起類似反以色列、挺巴人人權的示威浪潮。

反以示威在校園內引發激烈辯論，校方應該在言論自由與仇恨性質言論之間如何適度劃清界線。部分猶太和平主義者抗議指出，僅是批評以色列政府或表達對巴勒斯坦權利的支持，便被到誣指為反猶太主義言論。

反之，也有些猶太團體主張，某些針對以色列的言論已經演變成公然仇視猶太人，甚至是暴力主張呼籲，理應遏止禁絕此等言行。正是出於此等考量，位在同一洛杉磯市區的南加州大學（USC）曾於2週前受到壓力而取消畢業生代表塔巴蘇姆（Asna Tabassum）的畢業致詞機會，僅因她是名穆斯林女性且被認為持有親巴勒斯坦立場。USC隨後更決定直接取消5月10日的全校畢業典禮主會場大會。

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