蔡英文登上日本Yahoo頭版！ 日媒讚譽「提升台灣國際存在感」

前總統蔡英文（前左）在新任總統賴清德（前中）、副總統蕭美琴（前右）陪同下走向慶祝大會舞台，以前總統身分向群眾揮手、鞠躬道別。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 14:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣第15任總統蔡英文在完成8年任期後，於今天（5月20日）正式卸任。日本最大型搜索引擎和新聞網站「雅虎」（Yahoo! JAPAN），也在今日於國際新聞頭條版面，刊載蔡英文卸任的相關報導，更以《每日新聞》「台灣蔡英文總統卸任，提升台灣存在感，到末期也不失支持度」為標題，闡述以日本角度，觀察她任內的執政表現。

日媒《每日新聞》報導開頭就讚譽台灣前總統蔡英文，隨著在中國加強施壓「統一」的情況下，她透過強化與美國等國家的合作，「提高了台灣在國際社會的存在感」，雖然在內政方面也有批評，但直到執政末期，也沒有大幅流失支持度。

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報導指出，蔡英文2016年第二度挑戰總統大選，當時她批判讓台灣加強與中國經濟連結的馬英九政府，促使她首次當選，並成為台灣第一位女總統。然而，由於中國對堅持對主張「一個中國」的原則（台灣屬於中國），雙方認知分歧過大，因此未能實現緩和緊張局勢的對話。

報導提到，蔡英文在18日接受BBC採訪時指出，多數台灣人希望維持現狀，大家都同意的前提是，「我們可以自己對這件事做決定」。蔡英文指出，台灣有一套政治制度來治理國家，有憲法及法律來規範社會，有自己的軍隊，有成為一個國家的所有要件，只是缺少足夠的外交承認。

報導稱，蔡政府一方面增加國防開支、推動潛艦國造，另一方面鞏固了作為安全保障後盾的對美關係，像是時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年首度訪台。蔡英文以「民主和自由的燈塔」向世界宣揚台灣的國際角色，在面對中國時，相較採取強硬對台政策的中國，她採取保持堅定但不極端的言行，避免給對方攻擊的藉口。

除此之外，蔡英文在任期間，不僅在「與中國有關的」地緣政治中，提升台灣能見度，在半導體領域等經濟發展方面，台灣的存在感也不斷提升，甚至美、日、歐洲的議會人物和研究機構也相繼訪台。蔡英文更在2023年10月演說時，首度指出，「台灣已經成為世界的台灣」。

報導也提及內政方面，蔡英文推動台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，加強原住民權利保障等各種改革，但也面臨逆風，例如年金改革遭公務員等既得利益階層強力反對，導致民進黨在2018年地方大選慘敗。然而，2019年發生中國政府暴力鎮壓香港「反送中」運動，蔡英文反對一國兩制、守護台灣的決心，讓她以台灣史上最高選票連任。

報導最後引述台灣電視台民調指出，蔡英文在卸任前夕執政滿意度有42%，不滿意為46%。報導提到，在飲食、住宅價格高漲、薪水增長面臨困境等的批判根深柢固，但與前2任總統卸任前民調相比，蔡英文整體的評價仍為良好結果。

日本最大型搜索引擎和新聞網站「雅虎」（Yahoo! JAPAN），也在今日於國際新聞頭條版面，刊載蔡英文卸任的相關報導。（圖擷取自Yahoo!JAPAN News官網）

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