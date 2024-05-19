「怪咖」蛛！3.08億年化石顛覆生物學認知

Douglassarachne acanthopoda的體長約 1.5 公分，最顯著的特徵是它那粗壯多刺的腳，這與任何已知現存或已滅絕的蛛形綱生物都截然不同。（圖片來源： Paul Selden）

2024/05/19 15:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，科學家公佈了一項在美國伊利諾州馬松溪（Mazon Creek）地區發現的神秘化石生物研究結果。這具約3.08億年前的生物，學名為「多格拉薩克內‧阿坎托波達」（Douglassarachne acanthopoda，簡稱D. acanthopoda）。這種生物看起來像現代的蜘蛛，但具有許多獨特特徵，使古生物學家難以將其歸類。

據科學媒體《IFLScience》17日報導，主導這項研究的堪薩斯大學（University of Kansas）塞爾登（Paul Selden）教授表示，D. acanthopoda體長約1.5公分，擁有極其強壯且滿是刺的腿部結構，與現存或已知的其他任何蜘蛛類生物截然不同。這一發現為科學家帶來了不小的挑戰，使得其無法歸入任何已知的「蛛型綱」（Arachnida）生物中。

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D. acanthopoda1980年代出土於伊利諾州的馬松溪地區。這裡是研究石炭紀生態系統的重要地點。石炭紀（Carboniferous，約3.59億至2.99億年前）被認為是大部分現存蜘蛛類群首次出現的時期。此化石的發現地馬松溪因其豐富的化石而聞名於世，是研究遠古生物多樣性的重要窗口。

儘管這具化石保存相當完整，但缺乏清晰的口器結構，使得分類更加困難。塞爾登指出，這一時期的蜘蛛類群正在進行各種身體結構的「試驗」，有些在隨後的石炭紀雨林崩潰事件中滅絕，有些可能持續存在至二疊紀（Permian，約2.99億年至2.5億年前）末期的大滅絕事件。

這塊化石曾在伊利諾伊州「史前生物博物館」（Prehistoric Life Museum）展出多年，是「大衛和桑德拉．道格拉斯收藏」（David and Sandra Douglass Collection）的一部分。屬名「Douglassarachne」是為了感謝道格拉斯家族，他們慷慨地將這塊標本捐贈給了芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum of Natural History），供科學研究使用，而種名「acanthopoda」意指其獨特的刺狀腿部。

共同研究者鄧洛普（Jason Dunlop）教授表示，D. acanthopoda的刺狀腿部讓人聯想到現代的盲蛛（Harvestman），但其身體結構完全不同於任何已知的蜘蛛類群。這種獨特性使其成為理解蜘蛛進化過程中的關鍵一環。

在當今世界，蜘蛛無處不在，但在3億多年前，蜘蛛類群相對稀少。塞爾登補充道：「這些多刺的蜘蛛類生物顯示出，當時的蜘蛛類群正在進行各種身體結構的試驗，而D. acanthopoda就是其中一個特別引人注目的例子。」

該研究成果已發表在《古生物學期刊》（Journal of Paleontology）上，為科學家提供了新的進化線索，也讓我們對3億多年前的生物多樣性有了更深入的了解。

這張重建圖展示了這隻 3.08 億年前的生物，在其全盛時期可能的樣貌。（圖片來源： Paul Selden）

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