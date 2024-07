Z世代挺賀錦麗 大玩椰子樹、brat梗

2024/07/23 23:55

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)臨危受命投入總統選戰後,網路上出現許多椰子樹符號和美國國旗的發文,表達支持賀錦麗。Z世代的英國流行樂嗆辣天后酷娃恰莉(Charli XCX)用自己的專輯名稱,說「賀錦麗就是brat」,讚揚和她同樣有印度血統的這名美國副總統。

在總統拜登宣佈退選,並公開支持賀錦麗角逐白宮後,民主黨籍的科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)在他的社群媒體帳號發文,貼出椰子樹和美國國旗的符號;夏威夷州聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)以一張他爬上樹採椰子的照片,表達支持賀錦麗,發文寫道:「副總統女士,我們準備好來幫忙」。

Brat summer is here https://t.co/8O3J468xXn

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL