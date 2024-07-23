Z世代挺賀錦麗 大玩椰子樹、brat梗

賀錦麗22日在競選總部發表談話。（美聯社）

2024/07/23 23:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）臨危受命投入總統選戰後，網路上出現許多椰子樹符號和美國國旗的發文，表達支持賀錦麗。Z世代的英國流行樂嗆辣天后酷娃恰莉（Charli XCX）用自己的專輯名稱，說「賀錦麗就是brat」，讚揚和她同樣有印度血統的這名美國副總統。

在總統拜登宣佈退選，並公開支持賀錦麗角逐白宮後，民主黨籍的科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）在他的社群媒體帳號發文，貼出椰子樹和美國國旗的符號；夏威夷州聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）以一張他爬上樹採椰子的照片，表達支持賀錦麗，發文寫道：「副總統女士，我們準備好來幫忙」。

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Brat summer is here https://t.co/8O3J468xXn — ryan （@ryanlong03） July 21, 2024

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL — Brian Schatz （@brianschatz） July 22, 2024

一度被認為可能與賀錦麗爭奪提名的伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker），表明不參選並且支持賀錦麗後，也發文說，「你以為我從椰子樹上掉下來嗎？」Google的網路搜尋趨勢顯示，「椰子樹（coconut tree）」關鍵字的搜尋量暴增。

賀錦麗和椰子樹有什麼關係？這個梗來自她的母親。去年賀錦麗在一場演說中提到，過去她的母親提醒他們家庭、社區和所身處環境的重要，說「不知道你們年輕人是怎麼回事，你以為你從椰子樹上掉下來的嗎？你的存在與你的環境和歷史等背景息息相關」。

椰子樹符號成了賀錦麗的非官方競選活動代表符號，短影音社群平台TikTok也有至少3000個影片，引用當年賀錦麗談母親的椰子樹這段談話。

酷娃恰莉（Charli XCX）則發文說「賀錦麗就是brat（kamala IS brat）」，這名流行樂小天后新推出的專輯就名為「brat」。英文「brat」有頑童之意，恰莉曾解釋這個專輯名稱的意思是指有時一團亂、喜歡派對、會說一些蠢話，但很坦率、直言不諱、行事不羈的女孩。恰莉這篇發文貼出後，賀錦麗的競選總部官方帳號@KamalaHQ也改用恰莉專輯的史萊姆綠色呼應。

kamala IS brat — Charli （@charli_xcx） July 22, 2024

《路透》指出，酷娃恰莉這篇發文和相關的brat梗在網路上瘋傳，這種現象有助於賀錦麗觸及年輕一代選民。年輕選民大多數把票投給民主黨，但是對於今年大選拜登與川普兩個老人的對決，興致缺缺。

有34萬追蹤者的民主黨網紅莫瑞（Chris Mowrey）說，「除非你自己是Z世代，否則非常難了解Z世代」，意指1997年到2012年出生的一代；他說，網路上的熱潮是有可能轉化成選票，「年輕選民更顯著地看個性和感覺投票」。

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