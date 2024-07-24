加薩水源檢出小兒麻痺病毒 世衛憂爆發大規模傳染

世衛從加薩兩處收集的汙水樣本檢出小兒麻痺病毒，擔憂病毒已擴散。（法新社）

2024/07/24 00:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）於週二（23日）發出警訊，團隊據在加薩收集的汙水樣本，發現當中檢測出「脊髓灰質炎」（Polio，俗稱小兒麻痺病毒）病毒。世衛組織擔憂病毒擴散，恐在加薩爆發高傳染性的小兒麻痺症病毒。

據英國《BBC》報導，於1個月前，世衛組織從收集自加薩兩處地點的污水樣本中，發現了脊髓灰質炎病毒，此跡象表明病毒可能正在擴散。

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世衛駐巴勒斯坦領土團隊負責人薩帕爾別科夫博士（Ayadil Saparbekov）稱，正在進行風險評估，同時衛生工作人員也教導加薩230萬人口關於因應的防護建議。

但薩帕爾別科夫也表示，考量到該地區已崩潰的供水和衛生系統，加薩民眾將難以遵循防護建議。

據報導，迄今為止尚未收到相關的感染病例。針對當前，世衛組織和聯合國兒童基金會（Unicef）認為，加薩恐需要進行大規模疫苗接種。

但依照加薩一直以來處處受限的人道救援狀況及安全隱憂，有效幫助該地民眾接種疫苗將是一項巨大挑戰。

引用衛生署資訊，該病毒的傳播主要透過受汙染的食物、飲水傳染，但大流行期間也會由人與人之接觸傳染或飛沫傳染。有0.3～1%的感染者會出現麻痺症狀（出現麻痺症狀的死亡率約為5～10%）；而有0.5%的感染者出現的麻痺症狀無法復原。

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