畫面曝光！美非裔女報警稱住家遭闖入 遭警開3槍爆頭慘死

白人警員葛瑞森開槍射殺非裔女子瑪西。（美聯社）

2024/07/24 00:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州（Illinois）一名非裔女子日前報案稱有可疑人物闖入她家，沒想到警方到她家後，卻被一名白人警員連開3槍射殺，當場慘死家中。另名與開槍警員赴被害者家的隨身秘錄器畫面近日曝光，引發美國社會譁然。

綜合外媒報導，住在伊利諾州桑加蒙縣（Sangamon）斯普林菲爾德（Springfield）的36歲非裔女子瑪西（Sonya Massey），本身患有妄想型精神分裂症，本月6日凌晨報警稱有可疑人物在她家附近徘徊，甚至可能闖入家中。

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從伊利諾伊州警方22日公開約36分鐘的警用密錄器片段可以看到，2名員警獲報到現場，在瑪西家周邊發現一輛窗戶被打破的黑色休旅車。接著2名員警敲瑪西家門，但一直沒有回應，過了數分鐘後瑪西才開門，且神色慌張向員警表示「不要傷害我」。她需要幫助。當員警問起那輛車窗被打破的休旅車時，瑪西則稱不知道那輛車的車主是誰。

隨後2名員警進屋，並要求瑪西出示身分證件。只見瑪西開始在沙發翻找，與此同時30歲的白人警員葛瑞森（Sean Grayson）發現廚房爐灶有一壺已經煮滾的水，於是便指示瑪西趕快關火，避免火災。瑪西走到爐灶邊關掉火，然後拿起裝有滾燙熱水的鍋子，葛瑞森認為瑪西當時想拿熱水潑他們，當即喝斥，命令她放下熱水。

而瑪西似乎對葛瑞森的語氣不滿，當即拉高音調說「我奉耶穌之名責備你！」沒想到葛瑞森聽完爆氣，警告瑪西「你他X最好不要！否則我他X向上帝發誓，我會朝你的臉上轟上幾槍！」瑪西聽完道歉，但下秒葛瑞森還是對瑪西連開了3槍，其中一槍直接爆頭，瑪西當場倒地慘死。

當時另一名警員見狀嚇得想趕回警車上拿急救箱，但葛瑞森冷冷表示，「這一槍是爆頭，她已經完蛋了。」事後瑪西被送往附近醫院，宣告不治。這段密錄器畫面曝光後，引發美國輿論撻伐，再次掀起警方時常對非裔執法過當的爭議。

目前葛瑞森已被警隊開除，並依3項一級謀殺罪、公務不當行為等被逮捕，關押在桑加蒙縣監獄裡，在此案開庭審判前不得保釋。

瑪西中槍倒地後，葛瑞森向另一名警員表示「她已經完蛋了」。（美聯社）

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