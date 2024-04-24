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反猶太延燒 耶魯47生被逮

紐約大學、麻省理工學院及加州大學柏克萊分校都出現校內紮營和示威。（法新社）

紐約大學、麻省理工學院及加州大學柏克萊分校都出現校內紮營和示威。（法新社）

2024/04/24 05:30

以哈戰火未歇，美國多所公私立大學校園內聲援巴勒斯坦的示威活動也如火如荼。繼紐約市警察18日進入哥倫比亞大學校園，逮捕100多名示威者後，波士頓大學、北卡羅來納大學教堂山分校等多校發動聲援；麻省理工學院、紐約大學及加州大學柏克萊分校都出現校內紮營和示威。哥大已改為線上教學；警察22日也進入耶魯大學逮捕47名學生，校方將給予包括停學等紀律處分；哈佛大學到26日前都暫停對外開放。（法新社）

紐約市警察18日進入哥倫比亞大學校園，逮捕100多名示威者後，哥大已改為線上教學。（法新社）

紐約市警察18日進入哥倫比亞大學校園，逮捕100多名示威者後，哥大已改為線上教學。（法新社）

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