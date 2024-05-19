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殯葬費用高昂 加拿大安大略省逾千具遺體無人領

加拿大亡者遺體無人認領數量增加，安大略省2013年時無人領取的亡者遺體為242具，2023年增至1183具，圖為安大略省殯葬中心。（路透）

加拿大亡者遺體無人認領數量增加，安大略省2013年時無人領取的亡者遺體為242具，2023年增至1183具，圖為安大略省殯葬中心。（路透）

2024/05/19 15:03

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大遺體無人認領數量增加，儘管找到近親家屬，但仍有許多人因為財務因素而無法認領遺體。加拿大殯葬費用多年來水漲船高，由1998年的6000美元（約新台幣19.31萬）漲至目前的8800美元（約新台幣28.32萬），推估屍體無人認領現象與費用高昂有關，加拿大安大略省2013年無人領取的亡者遺體為242具，2023年增至1183具。

根據《路透》報導，加拿大人口排名第一的安大略省驗屍官休耶（Dirk Huye）表示，2013年時安大略省無人認領的遺體數量為242具，2023年已增至1183具。就算官方已聯繫上亡者近親家屬，但家屬仍因各種原因而無法認領遺體，最常見的原因就是金錢，2022年有20%無法領回遺體的原因與財務有關，2023年攀升至24%。

該名驗屍官指出，「當一個人去世後，沒有任何人，沒有朋友、家屬等人為其辦理後事，這令人感到非常痛苦」，依照安大略省規定，如果屍體超過24小時無人認領，安大略相關單位會開始尋找死者近親，若親屬確認無法認領屍體，當地政府會與殯儀館合作，為死者進行簡單埋葬，在埋葬前，遺體大多存放在太平間或冰櫃中。

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