印度喀什米爾再傳恐攻 造成1死2傷

2024/05/19

〔即時新聞/綜合報導〕印度目前正在進行國會下議院選舉,昨日聯邦屬地查摩與喀什米爾(Jammu and Kashmir)卻傳出2起恐攻事件,導致1人死亡、2人受傷。

綜合外媒報導,昨(18)日印度喀什米爾地區傳出槍擊事件,當地警方將這2起案件定調為恐怖攻擊。

喀什米爾南部蘇平地區(Shopian)的前村長、印度執政黨「人民黨(Bharatiya Janata Party)」支持者,阿賈茲·艾哈邁德·謝赫(Ajiaz Ahmad Sheikh)遭恐怖份子開槍射擊,送醫後仍不治身亡。

來自印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)齋浦爾(Jaipur)的2名印度遊客,塔布雷茲和法拉夫婦(Tabrez&Farah)在喀什米爾南部地區的阿納恩特納格(Anantnag),被武裝份子開槍擊中,送往醫院治療後,目前情況穩定。

針對這2起槍擊事件,查摩與喀什米爾全國會議(JKNC)副主席奧馬爾·阿卜杜拉(Omar Abdullah)發文譴責,「得知喀什米爾南部發生針對遊客和印度人民黨政治工作者的兩起武裝攻擊事件,我們深感遺憾。」、「我向艾哈邁德的家人表示哀悼。」、「我還祈禱來自拉賈斯坦邦齋浦爾的塔布雷茲和法拉能夠完全康復。」

今年印度國會大選高達10億選民參加,所以投票共分成7個梯次進行,時間從4月19日開始至6月1日結束,預計6月4日揭曉選舉結果。

