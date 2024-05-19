見錢眼開！印度老婦買彩券中386萬 商家謊稱是38元想私吞

印度老太太買彩券對中1000萬盧比，店家卻謊稱只中了100盧比。印度鈔票示意圖。（彭博）

2024/05/19 15:27

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！印度喀拉拉邦72歲老婦艾瑪（Sukumary Amma），近來購買彩券後對中1000萬印度盧比（約新台幣386萬元）大獎，孰料店家卻謊稱只中了100盧比（約新台幣38.6元）並試圖私吞。

據《印度時報》報導，艾瑪平常是在博物館門前擺攤，靠著販售帽子、雨傘等生活物品維生，她最近向彩券商人維杜（Vayalarikathu Veedu）購買彩券，陸續中了3萬盧比（約新台幣1.15萬元）和1.2萬盧比（約新台幣4635元）獎金。

請繼續往下閱讀...

本月12日晚間，艾瑪又買了1張彩券碰碰運氣，隔天維杜跑來找她，指稱她那張中了500盧比（約新台幣193元），將彩券拿走後又聲稱這張其實只中100盧比。

幸好，當時過來和艾瑪聊天的另名彩券商普拉巴（Prabha）查覺狀況有異，事後得知維杜試圖盜領獎金連忙告知艾瑪，老太太打電話過去質問時，維杜始終保持沉默並掛斷電話。

在艾瑪報案後，警方18日前往維杜住處守株待兔，還真的逮到四處躲藏後想回家修整的維杜，他承認自己是想要私吞獎金，目前已被拘留等待開庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法