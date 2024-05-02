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驚人新手運氣！ 18歲美國少年「憑直覺」刮出6000萬大獎

美國北卡羅來納州一名18歲少年，日前人生第一次購買刮刮樂，結果竟刮中200萬美元（約新台幣6420萬元）大獎。（圖擷取自@nclottery 社群平台「X」）

美國北卡羅來納州一名18歲少年，日前人生第一次購買刮刮樂，結果竟刮中200萬美元（約新台幣6420萬元）大獎。（圖擷取自@nclottery 社群平台「X」）

2024/05/02 16:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕令人羨慕的新手運！美國北卡羅來納州一名18歲少年，日前人生第一次購買刮刮樂，結果竟刮中200萬美元（約新台幣6420萬元）大獎，事後他領獎時開心透露，當時他憑直覺認為，自己需要買一張刮刮樂來試試手氣，沒想到竟然因此幸運抱回大獎。

綜合外媒報導，這名幸運的18歲少年名叫萊維納（Donnie Leviner），近日前往北卡羅來納州雷爾山社區（Laurel Hill）時，順道在斯尼茲格羅夫路上的一間便利商店，花20美元（約新台幣642元）購買一張刮刮樂。

萊維納表示，當時他會去這間便利商店，主要是為了幫割草機加油，結果他腦海中突然響起一個聲音，告訴他應該要順便買一張刮刮樂，沒想到相信這份直覺竟因此刮出200萬美元大獎，「我完全不敢置信，我真的不認為這是真的」。

報導指出，萊維納最後選擇一次性領取獎金，扣稅後獲得85萬8006美元（約新台幣2754萬元）。目前萊維納尚未決定，如何要好好處理這筆鉅額獎金，但他希望自己能夠「明智地花錢」。

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