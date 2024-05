驚人新手運氣！ 18歲美國少年「憑直覺」刮出6000萬大獎

2024/05/02 16:08

〔即時新聞/綜合報導〕令人羨慕的新手運!美國北卡羅來納州一名18歲少年,日前人生第一次購買刮刮樂,結果竟刮中200萬美元(約新台幣6420萬元)大獎,事後他領獎時開心透露,當時他憑直覺認為,自己需要買一張刮刮樂來試試手氣,沒想到竟然因此幸運抱回大獎。

綜合外媒報導,這名幸運的18歲少年名叫萊維納(Donnie Leviner),近日前往北卡羅來納州雷爾山社區(Laurel Hill)時,順道在斯尼茲格羅夫路上的一間便利商店,花20美元(約新台幣642元)購買一張刮刮樂。

萊維納表示,當時他會去這間便利商店,主要是為了幫割草機加油,結果他腦海中突然響起一個聲音,告訴他應該要順便買一張刮刮樂,沒想到相信這份直覺竟因此刮出200萬美元大獎,「我完全不敢置信,我真的不認為這是真的」。

報導指出,萊維納最後選擇一次性領取獎金,扣稅後獲得85萬8006美元(約新台幣2754萬元)。目前萊維納尚未決定,如何要好好處理這筆鉅額獎金,但他希望自己能夠「明智地花錢」。

