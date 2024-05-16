古埃及再添未解之謎！ 吉薩金字塔附近發現神秘L形地下結構

埃及金字塔已經存在數千年，不過目前仍沒有人知道它到底是如何建造的。圖為一群駱駝和馬匹在吉薩金字塔前等待遊客。（路透資料照）

2024/05/16 09:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕埃及考古學家在吉薩（Giza）西部墓地，利用遙感技術發現了一個神秘的L形地下結構，其用途和年代目前仍是未解之謎。

吉薩西部墓地是古埃及王室成員和高級官員的埋葬地，許多墓葬都建有地面上的長方形石頭或泥磚結構，稱為「馬斯塔巴」（mastaba）。然而，在墓地中部有一片區域，沒有發現任何地面結構。

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據《生活科學》（LiveScience）網站5月14日，報導為了尋找該區域可能存在的遺蹟，研究團隊使用了「電阻率層析成像技術」（ERT）和「探地雷達」（GPR）。ERT 技術是將電流送入地下，並測量電阻，以探測地下遺蹟；而GPR技術則是將雷達波發射到地下，並根據反射波繪製地下結構圖。

研究團隊在距離地表約2公尺的地方，發現了一個異常區域，似乎是一個長度至少10公尺的L形結構。根據讀數，這個L形結構「似乎充滿了沙子，這意味著它是在建造完成後回填的」。

研究團隊表示，更深層的結構是一個「高電阻異常區」 （high-resistivity anomaly），可能是由沙子和礫石混合而成，也可能是一個空洞。

研究第一作者、日本東北大學東北亞研究中心（Center for Northeast Asian Studies at Tohoku University）教授佐藤基之（Motoyuki Sato）表示，目前正在進行挖掘工作，以確定這個L形結構的性質。佐藤教授相信，這個結構並非自然現象，因為「它的形狀太過尖銳」。

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