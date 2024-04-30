重獲希望！寮國男子移民美國 罹癌8年中了威力球422億頭獎

美國奧勒岡州寮國移民程查理已罹癌8年，本月初和友人集資購買的威力球對中頭獎13億美元。（美聯社）

2024/04/30 09:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭46歲寮國移民程查理（Cheng “Charlie” Saephan），已罹癌8年並且最近才剛完成新一輪化療，他本月初和友人集資購買的威力球對中頭獎13億美元（約新台幣422億元），讓他開心得笑容滿面前往領獎。

據《美聯社》報導，程查理和37歲妻子決定稅後一次性領走4.22億美元（約新台幣137億元），其中一半分給了住在波特蘭郊區的55歲趙姓女友人（Laiza Chao），她當時出了100美元（約新台幣3255元）和程查理一起買威力球。

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程查理育有2個年幼的孩子，他並不清楚自己還能活多久，也不知道有沒有時間花掉這筆錢，但他認為家人的生活和自己的醫療都能夠得到保障，他之後會尋找好醫生來治療癌症。

程查理說，當時他買完彩券後，就拍照傳給一起出錢的趙女，笑稱彼此都會變成億萬富翁，沒想到隔天就應驗了。程查理在趙女通勤上班時打電話告知她中獎的消息，笑稱她再也不用去工作了。

程查理透露，他出生於寮國，來自勉族（瑤族的支系）家庭，許多勉族人在越戰期間曾協助美軍，後來大量逃往泰國以避免報復，最後在美國定居，而他家也差不多，於1987搬到泰國、1994年移民美國，目前他在一間航空工程公司擔任機械師。

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