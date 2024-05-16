斯洛伐克總理遭暗殺 傳71歲槍手是反對派知名作家

斯洛伐克總理菲科昨在該國中部城鎮當街遭到槍擊，傷勢嚴重，雖然菲科被直升機載送到醫院急救，但情況仍不樂觀。（路透）

2024/05/16 10:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）15日當街遭遇槍擊，身中5槍的他目前狀況仍不樂觀。外媒報導稍早也揭露開槍兇手的身分，為71歲的著名作家及反對派人士辛度拉（Juraj Cintula），過去辛度拉就是積極的反菲科人士。當局也指犯案是出自政治動機。

斯洛伐克總理菲科昨在該國中部城鎮當街遭到槍擊，傷勢嚴重，雖然菲科被直升機載送到醫院急救，但情況仍不樂觀。

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開槍的槍手第一時間就被警方拘捕，據斯國媒體報導指出，行凶的是知名反對派人士辛度拉（Juraj Cintula），是反對派政黨「進步黨」的成員，過去曾撰寫3本詩集，是斯洛伐克作家協會（Association of Slovak Writers）成員，也是彩虹文學俱樂部（DUHA Literary Club）創辦人。部分外媒如《法新社》則未揭露兇手姓名。

對此消息，斯洛伐克作家協會指出，一旦證實其兇嫌身分，「將立即取消這個卑劣之人的會員資格」。凶嫌的兒子則對媒體表示，事前完全不知道父親的計劃及意圖，不知「為什麼會發生這種事」，並指他的父親是合法登記持有槍械。

針對這起槍擊案，斯洛伐克內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）在醫院外的記者會中指出，槍手已被捕，初步了解此次暗殺菲科是出自政治動機。埃斯托克也強調：「現在每個人都要冷靜下來。」

斯洛伐克總理菲科15日當街遭遇槍擊，一名男子在現場遭到逮捕（見圖）。（路透）

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