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川普暗示裁減駐韓美軍 南韓使館「慎重中立」傳達韓方立場

南韓駐美大使趙賢東14日表示，已向川普傳達南韓政府在駐韓美軍議題上的立場。（新華社資料照）

南韓駐美大使趙賢東14日表示，已向川普傳達南韓政府在駐韓美軍議題上的立場。（新華社資料照）

2024/05/16 11:46

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普11日又把焦點鎖定駐韓美軍軍費分攤，怒批南韓「幾乎不付錢」，暗示若當選將裁減駐軍規模。南韓駐美大使趙賢東14日強調，已透過多個管道向川普傳達南韓政府針對駐韓美軍議題的立場。

綜合媒體報導，趙賢東14日在華盛頓特區的南韓文化中心舉行記者會，發表了上述言論。川普近日不斷暗示他若當選總統，將裁減駐韓美軍規模、大幅上調韓方分擔的軍費。

南韓大使館為此積極與川普陣營溝通，除傳達南韓的立場，也提及有關駐韓美軍的「準確資訊」。例如川普11日稱駐韓美軍有4萬2000人，實際上目前僅為2萬8500人。

據悉，南韓使館希望以慎重和中立的態度傳達韓方立場，避免引發介入美國內政的誤會。

談及今年11月將舉行的美國總統大選，趙賢東認為無論選舉結果如何，韓美同盟關係將持續得到鞏固。南韓政府和使館將應對任何可能情況、進行萬全準備。

趙賢東也指出，南韓與美國已從上月開始針對第12份《韓美防衛費分擔特別協定》（SMA）展開首場會議，談判結果將反映在後年的軍費分攤增額。

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