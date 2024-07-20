23年來首度連兩年加薪！ 政院最快7／25拍板軍公教調薪3％或4％

軍公教加薪一案，最快在25日的行政院會拍板，預估調幅3％或比照今年的4％，此為2001年以來，首度連兩年加薪。（資料照）

2024/07/20 07:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰指示人事總處啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制，並於7月底完成相關程序。據透露，軍公教待遇審議委員會預計下週召開，最快在25日的行政院會拍板，預估調幅3％或比照今年的4％，此為2001年以來，首度連兩年加薪，若調薪4％，所需經費估約312億元。

官員透露，目前人事行政總處與教育部已與相關公教團體溝通，彙整意見，不過，軍公教待遇審議委員會尚未召開，預計下週開會，若作業程序順利，可望在25日、7月最後一次的行政院會拍板，但他也說，過去軍公教加薪案雖都有送行政院會通過，但其實「不一定要送院會」。

請繼續往下閱讀...

官員表示，軍公教2022年、2024年已加薪4％，人事行政總處原對明年是否調薪，內部持保留態度，因為去年評估今年調薪時，當時CPI（消費者物價指數）累計已超過 5％，但主計總處預測今年CPI為2.07％，不過，卓揆認為，今年預測經濟成長率3.94％，創下近3年最高紀錄，政府必須帶頭示範拚經濟，為軍公教加薪，期盼也能帶動民間企業跟進。

官員解釋，2001年以前，軍公教曾連續多年調薪，不過，2001年以後，並沒有連兩年調薪的案例。以今年調薪4％來看，年增經費298億元，每調薪1％約需動支約75億元，但明年預估會增加至78億元，總計所需經費估約312億元，他強調，這並非軍公教人數增加，而是因為職等調升與退撫、健保負擔等增加所致。

根據行政院人事行政總處資料，從2000年以來，軍公教已調薪6次，分別是2001、2005、2011、2018以及2022、2024年；其中又以2022、2024年加薪幅度最高為4％，以今年為例，約73萬餘名軍公教受惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法