獨家》澎湖水母大爆發 箱網養殖魚驚傳吞食大量暴斃

澎湖箱網養殖海鱺疑似吞食水母集體暴斃。（記者劉禹慶攝）

2024/07/20 17:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖持續高溫，海水溫度上升1到2度，水母大爆發，大軍入侵箱網，傳出大量養殖海鱺疑似吞食水母致死，小門海鰻養殖業者也有相同災情傳出。農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心派員會勘，但仍待檢驗才能確定原因。

西嶼陳姓箱網養殖業者近日發現，體型5-8公斤海鱺大量爆斃，數量約3000尾，疑似大量水母湧入箱網，海鱺貪吃吞食水母，導致胃部紅腫發炎致死。澎湖鰻魚養殖業者也傳出災情，大量鰻魚也因吞食水母暴斃。而二崁天和養殖場也傳出500尾海鱺死亡，損失持續擴大。

請繼續往下閱讀...

以往未曾聽過養殖魚吞食水母集體暴斃，雖然是週休假期，澎湖漁業生物研究中心仍緊急派員到現場會勘，將魚屍帶回檢驗，以確定水母種類與毒性，但也不排除是魚類傳染病，只是範圍擴大到其他箱網養殖場，算是特殊個案，澎湖漁業生物研究中心將研究、釐清養殖魚類暴斃原因。

根據文獻記載，水母的刺螫細胞稱為刺絲胞，這是水母的一種奇異特徵，牠的近親如珊瑚、海葵也有同樣的特徵。這些細胞裡有一種稱為刺絲囊的胞器。刺絲囊含有囊狀構造，裡面裝有盤繞的細小魚叉。水母受到刺激發動攻擊時，數百個刺絲囊就會彈出來。這種釋壓過程非常快速，只需0.0000007秒就能完成戳刺動作，力量足以弄碎甲殼動物外殼最脆弱的地方。

澎湖箱網養殖區，水母大軍來襲傳出損失。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法