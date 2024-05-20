伊朗總統直升機墜毀9死 專家分析可能2原因釀悲劇

美國軍事專家指出，直升機維護問題及天氣狀況都是導致這次伊朗墜機意外的原因之一。（路透）

2024/05/20 13:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機發生墜機事故，伊朗國營英語電視台「新聞電視台」（Press TV）以及半官方通訊社「塔斯尼姆社」（Tasnim news agency）20日報導指出，機上9人全數罹難，《路透》也引述伊朗官員說法，證實萊希已死於墜機事故。軍事專家指出，直升機維護問題以及天氣狀況都是導致這次墜機意外的原因之一。

根據《CNN》報導，前情報分析師、美國空軍退役上校萊頓（Cedric Leighton）表示，伊朗在1976年左右首度以商業形式購入此款貝爾212型直升機，但這款直升機以前曾在美軍服役，實際上機齡更久，可能1960年代末就已開始使用。萊頓認為，此次伊朗墜機事件的原因之一，可能是伊朗受到國際制裁、難以取得備用零件所致，「零件短缺對於伊朗人來說肯定是個大問題」。

請繼續往下閱讀...

萊頓指出，在機齡狀況下，他認為由於國際制裁導致的零件短缺、伊朗西北部近日天氣惡劣等因素，影響了飛行員在駕駛直升機時做出的一系列決定，「不幸的是，對他們來說最終結果就是這次墜機意外」。

此外，萊頓表示事故現場周邊出現濃霧、雨勢，且現場氣溫偏低，當溫度低於攝氏10度時，在較高海拔處駕駛旋翼機型可能會導致旋翼結冰，引擎也可能會故障，有很多不同的情況需要考慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法