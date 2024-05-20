澳洲男大生「誤食」老鼠藥險喪命 家屬隔海控告女密友殺人未遂

澳洲交換生蕭雷（Alex Shorey）的父母離開台灣前，拍攝影片感謝台灣醫療團隊和捐款。（圖擷取自GoFundMe、Shorey-GoFundMe YouTube，本報合成）

2024/05/20 13:58

〔記者陳彩玲／台北報導〕澳洲來台交換生艾力克斯蕭雷（Alex Shorey），去年4月誤食老鼠藥休克送醫，警方懷疑是同居楊姓女子蓄意下毒，隨即搜索約談楊女到案說明，檢方訊後依涉犯重傷害等罪，諭令限制出境、出海。據了解，蕭雷的家屬認為兒子是遭謀害，日前已委請在台律師對楊女提出殺人未遂告訴，全案目前持續偵辦中。

蕭雷去年因誤食老鼠藥住進加護病房，家屬抵台後，一度懷疑是吃了被汙染的街頭小吃，並透過募資網站集資，募得超過20萬澳幣（約新台幣405.8萬），安排蕭雷搭乘醫療專機返澳治療，蕭雷的父母史蒂芬（Stephen Shorey）和茱麗葉（Julie Shorey）返國後，在募資網站專頁發聲明，感謝台灣醫療團隊，以及幫助蕭雷回家的救援團隊和捐款支持者。

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台北地檢署隨即分案調查，去年5月檢警懷疑和蕭雷同居的楊女涉有重嫌，持法院核發的搜索票前往她的住處搜索，在屋中查獲1瓶已使用完的液態老鼠藥瓶，並以被告身分約談她到案說明。

檢警調查時，楊女聲稱，她在國外結婚的丈夫去年初過世，因心情低落，才購買液態老鼠藥，打算加入果汁輕生，沒想到蕭雷去她家時「誤喝」，但檢方訊後認為楊女說詞多變，依涉犯重傷害等罪嫌，將她限制出境、出海。

不過，全案疑點重重，蕭雷究竟是誤食還是被蓄意下毒，檢警仍持續偵辦中，除向澳洲請求司法互助，請澳洲司法人員協助訊問蕭雷，取得有力證詞釐清案情外，日前蕭雷的家屬認為，蕭雷是遭謀害，已委請在台律師對楊女提出涉犯殺人未遂告訴。

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