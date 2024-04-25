挺巴勒斯坦示威在美校園延燒 眾院議長暗示出動國民兵

美國聯邦眾議院院長強生，24日在哥倫比亞大學告訴記者，如果這些示威不能被快速壓制，將是「讓國民兵出動的適當時機」。（路透）

2024/04/25 21:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國各大學校園聲援巴勒斯坦的抗議愈演愈烈，這場舉國關注的抗議浪潮中，眾議院議長強生（Mike Johnson）24日親赴紐約哥倫比亞大學會見猶太學生，卻遭到抗議學生的噓聲。他暗示可能出動國民兵，掀起輿論漩渦。

除了哥大，羅德島州的布朗大學、密西根大學安娜堡分校、麻省理工學院及加州州立理工大學洪堡分校等校園也紛紛舉辦示威活動。這場示威浪潮不僅限於美國境內，還蔓延到加拿大、埃及、法國和澳洲等國的大學校園，學生們聚集在一起，表達對巴勒斯坦人的支持，反對加薩戰爭。

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哥大約102個社團數百名學生17日舉行集會聲援巴人。隔天，學校以學生違反校規為由報警，警方進入校園驅散抗議學生，並逮捕了一百多人。強生參訪哥大時，除了呼籲校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）辭職外，更威脅可能出動國民兵鎮壓美國大學生的抗議活動。他警告稱，若無法遏制這種情況並停止威脅和恐嚇，將考慮部署國民兵。然而，他的發言立刻遭到學生質疑，現場學生更高呼「邁克，你真糟！」來表達不滿。

強生說，他將要求總統拜登「採取行動」，並警告這些示威活動將猶太學生置於危險之中。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登支持言論自由，強調在大學校園中的言論自由、辯論和無歧視的重要性。

在德州和加州等地，大學校長已開始採取行動驅離抗議者並防止築營。在洛杉磯的南加州大學，校園警察拆除了帳篷；在德州大學奧斯汀分校，至少有卅四人被捕，德州州長艾波特（

Greg Abbott）表示，任何在德州公立大學參與憎恨猶太教抗議的學生都應被開除。

與會學生要求美國停止向以色列提供軍援、反對支持以色列的企業公司資助學校、聲援巴勒斯坦的戰爭難民。然而，一些以色列籍或猶太裔的學生指出，這些示威活動出現了「反猶太」的仇恨言論，甚至恐嚇威脅，讓一些學生感到不安。

自19日起，警方已逮捕了哥大、耶魯大學、紐約大學等校園的數百名學生。隨著校園愈發不平靜，哈佛大學已關閉校園，哥倫比亞大學則開始將校內許多課程轉為線上，以避免衝突再次升高。

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