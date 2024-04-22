約旦河西岸大規模衝突14死 救護車司機遭以軍狙殺

以色列軍隊20日對約旦河西岸發動突襲，造成至少14名巴勒斯坦人喪生；罹難者家屬在翌日的葬禮中痛哭失聲。（路透）

2024/04/22 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍隊20日對約旦河西岸發動突襲，造成14名巴勒斯坦人喪生；另名趕往衝突現場載運傷者的救護車司機，更不幸遭以軍擊斃。

據《路透》報導，以軍19日凌晨開始對約旦河西岸努爾沙姆斯（Nur Shams）地區發動大規模突擊，直至20日仍持續與武裝分子交火。

請繼續往下閱讀...

努爾沙姆斯的居民多為1948年第一次以阿戰爭中流亡的難民及其後裔。戍守該地的圖卡門旅（Tulkarm Brigades）表示，20日與以軍激烈交火，該武裝力量由多個巴勒斯坦派系組成。

巴勒斯坦衛生當局20日指出，至少14名巴勒斯坦人在這場突襲中喪生，包括2名槍手及1名16歲青年，這是約旦河西岸數個月來傷亡最慘重的衝突之一。

以色列軍方則聲稱，突襲中有多名武裝分子被殺死或遭逮捕，並有至少4名以軍官兵於交火中負傷。

在另起事件中，巴勒斯坦衛生部表示，1名年約50歲救護車司機在那不魯斯（Nablus）南部村莊Al-Sawiya附近遭以軍槍殺，當時他正在載運傷患。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，此後更是愈演愈烈，以軍頻繁突擊武裝組織、猶太屯墾者破壞巴勒斯坦村莊，巴勒斯坦人也在街頭發動襲擊。

以軍19日凌晨開始對約旦河西岸努爾沙姆斯地區發動大規模突擊。圖為衝突過後建物的殘破景象。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法