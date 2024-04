紐約哥大逾百名親巴勒斯坦學生被捕 將面臨退學處分

哥倫比亞大學校長夏費克17日證實,已授權警方拆除抗議學生搭建的營地,包含數十個帳篷。圖為抗議學生與警方對峙畫面。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)已鏖戰逾6個月,美國各大專院校頻頻爆發反戰示威。紐約哥倫比亞大學日前授權紐約警方拆除反以色列團體設置的營地,超過100名親巴勒斯坦抗議學生17日在哥大校園被捕。

據《路透》報導,哥倫比亞大學校長夏費克(Nemat Minouche Shafik)17日列席國會聽證會時,證實她已授權警方拆除抗議學生搭建的營地,包含數十個帳篷。

夏費克在聲明中表示:「出於對哥倫比亞大學校園安全的極大擔憂,我已授權紐約警察局拆除營地。」夏費克稱校方嚴禁未經授權的示威活動,指責抗議學生違反了規定及政策,且拒絕與校方人員接觸。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)證實,警方逮捕了至少108人,過程中並未發生暴力或受傷事件;紐約警方則指出,逮捕行動與非法入侵有關。

哥倫比亞大學發言人表示,將對參與營地示威的學生發出退學通知,因其參與未經授權的抗議活動,「我們正持續識別他們的身份,並發出正式通知」。

親巴勒斯坦非營利組織「中東理解研究所」(Institute for Middle East Understanding)稱,已有至少3名學生因參加示威,收到了哥大巴納德學院(Barnard College)的退學通知,分別是希爾西(Isra Hirsi)、伊克巴(Maryam Iqbal)和迪努(Soph Dinu)。

其中,希爾西是民主黨籍穆斯林議員歐瑪(Ilhan Omar)的女兒。歐瑪17日在聽證會上,當面向夏費克表達了對抗議學生的支持。

國會議員17日紛紛指責夏費克未能保護校園內的猶太學生。夏費克回應稱,哥倫比亞大學正面臨校園反猶主義引發的「道德危機」,已採取了強而有力的因應措施。

哥倫比亞大學抗議學生的訴求包括加薩永久停火、停止對以色列的軍事援助,及從以哈衝突中獲利的公司撤資。本次抗議由學生團體領導,包括「Columbia University Apartheid Divest」、「Students for Justice in Palestine」和「Jewish Voice for Peace」。

