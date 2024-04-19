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美國動用否決權 阻巴勒斯坦成為聯合國正式會員

美國18日在安理會動用否決權，拒絕承認巴勒斯坦在聯合國的正式會員資格。圖為美國駐聯合國副大使伍德。（路透）

美國18日在安理會動用否決權，拒絕承認巴勒斯坦在聯合國的正式會員資格。圖為美國駐聯合國副大使伍德。（路透）

2024/04/19 08:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國18日在安理會動用否決權，拒絕承認巴勒斯坦在聯合國的正式會員資格，直接阻止了聯合國承認巴勒斯坦。

據《路透》報導，此前共193個會員國向聯合國大會提出「接納巴勒斯坦成為聯合國會員國」的決議草案。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示：「美國將持續大力支持『兩國方案』。這次投票並不意味反對巴勒斯坦建國，承認巴勒斯坦只能來自各方的直接談判。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）立即發出聲明，譴責美國的否決是「不公平、不道德和不合理的」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在投票後情緒相當激動，他告訴安理會：「這項決議未獲通過的事實，將不會動搖我們的意志，也不會挫敗我們的決心。我們不會停止努力。 」

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭後，由巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）為首組建的民族政府就開始爭取正式加入聯合國；與此同時以色列仍持續在約旦河西岸擴大猶太屯墾區，儘管聯合國認定此舉是非法的。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）讚揚了美國動用否決權。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在投票前表示：「這令人非常悲傷，因為投票只會助長巴勒斯坦人的拒絕主義（rejectionism），導致和平幾乎不可能達成。」

巴勒斯坦國位於西亞西部的巴勒斯坦地區，由約旦河西岸、加薩走廊組成。以巴衝突爆發前，兩地由巴勒斯坦自治政府及哈瑪斯分別管理。

2012年11月29日，聯合國大會通過67/19號決議，授予巴勒斯坦非會員觀察員國地位。但在特定國家反對下，巴勒斯坦始終無法成為聯合國正式成員。

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