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BTS全員入伍引熱議 南韓兵務廳長：未來不排除廢除免役優惠

南韓天團BTS防彈少年團即將全員當兵，近日針對他們能否享受免役優惠爭議不斷，南韓兵務廳長李基植在接受媒體訪問時指出，未來不排除完全廢除免役特例制度。（美聯社）

南韓天團BTS防彈少年團即將全員當兵，近日針對他們能否享受免役優惠爭議不斷，南韓兵務廳長李基植在接受媒體訪問時指出，未來不排除完全廢除免役特例制度。（美聯社）

2024/05/04 09:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團BTS防彈少年團即將全員當兵，近日針對他們能否享受免役優惠爭議不斷，南韓兵務廳長李基植在接受媒體訪問時指出，未來不排除完全廢除免役特例制度，也就是在體育、藝術競賽上獲獎者將無法免役。

綜合媒體報導，李基植2日接受採訪時指出，與補充役（兵役特例）制度建立之初相比，目前的時代環境、國民認知已發生諸多變化，他認為體育藝術突顯貢獻者的兵役特例制度今後或許將不復存在，不過他也強調，目前「還沒有定論，可能有許多替代方案，會依照兵役履行的公正性及國民共識來判斷何者最適當」。

報導指出，適用兵役特例制度的人群，包括在奧運會和亞運會等國際賽事獲獎的體育和藝術人員，還有以實現國家產業發展為目標的專業研究和產業技術人員，以及在公共醫療領域提供服務的公衛醫師等。他表示後兩者是屬於社會需要，而前者則是屬於補償性制度，在公平性方面飽受批評，建議廢除的呼聲高漲。

針對BTS成員服現役的公正性，李基植表示，防彈成員在陸軍軍事警察團特殊任務部隊（SDT）隊員、新兵教育大隊助教等部隊重要崗位上堅守職責，展現出認真履行兵役義務的態度，向外界傳遞正面訊號。

針對是否實施女性徵兵制以緩解兵役資源不足，李基植則回應，目前不考慮該方案，強調實施女性徵兵制為時過早，稍有不慎還可能引發性別矛盾，應審慎考慮。

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