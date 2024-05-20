伊朗強硬派總統萊希空難喪生原可望接「最高領袖」 副總統將接替職務

伊朗強硬派總統萊希搭乘直升機墜毀喪命，原本有望接任地位和權力凌駕於總統一職的「最高領袖」。（法新社）

2024/05/20 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian），已證實在直升機墜毀事故中喪命，萊希是伊朗政界知名的強硬派，外界原本看好他接任地位和權力凌駕於總統一職的「最高領袖」。

據《衛報》報導，萊希1960年出生於伊朗第二大城馬什哈德的神職人員家庭，15歲時追隨父親的腳步，前往庫姆進入什葉派神學院就讀。1979年，還是學生的萊希參與伊朗伊斯蘭革命，群眾最終推翻君主制政體，並迎回宗教領袖何梅尼建立共和國。

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萊希在德黑蘭沙希德·穆塔哈里大學取得伊斯蘭教法學和法律博士學位後，以25歲的年齡加入司法部門並且迅速升職，後續成為1988年「死亡委員會」秘密法庭的法官之一，審理政治犯並處死數千人，其中大多數是反對共和國體制的伊朗人民聖戰者組織成員。

據《半島電視台》報導，1989年，伊朗首任最高領袖何梅尼去世後，萊希被指派為德黑蘭總檢察長，接著又持續晉升，2016年成為馬什哈德最大宗教基金會主席，鞏固了他在伊朗傳統派中的地位。

萊希於2017年首次投入總統大選，對手是競選連任的羅哈尼（Hassan Rouhani），羅哈尼主導伊朗與全球強國在2015年展開的核協議談判，透過限制國內核發展來換取解除制裁，屬於溫和派並擊敗萊希連任成功。

萊希於2021年捲土重來後，獲得62％選票當選總統，但此次大選充滿許多爭議，在政治方面，多名改革派和溫和派候選人被禁止參選；在民生方面，由於美國重新實施制裁，導致伊朗經濟崩潰；在公衛方面，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行造成大量民眾確診、喪命。

萊希就在民眾充滿對政府的憤怒之下上任，許多人都相當不滿「國防支出優先於國內問題」的政策方向。2022年底，女子阿米尼（Mahsa Amini）因頭巾配戴方式錯誤，遭道德警察逮捕後酷刑致死，引發社會持續暴動，萊希政府採取暴力鎮壓方式，造成約500人死亡，聯合國調查顯示鎮壓部隊犯下謀殺、酷刑和性侵等行為。

另一方面，萊希在國際問題上持續採取強硬態度，和以色列因為加薩走廊問題鬧翻，伊朗駐敘利亞大使館遭以軍炸毀後，於今年4月15日朝以國發射大量飛彈和無人機，一時之間讓中東陷入緊張。

副總統將接替職務 50天內重新選舉新任總統

雖然萊希充滿爭議，但他和政府各部門、軍方、宗教階層都保持良好關係，在2025年有望連任總統，未來甚至可能成為最高領袖，孰料卻遭遇死劫。按照伊朗憲法規定，之後將由第一副總統穆赫貝爾（Mohmmad Mokhber）接任職務，並於50天內重新安排總統選舉。

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