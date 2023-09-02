曾在波斯灣戰爭使用！路透：美國擬運送爭議性貧鈾彈軍援烏克蘭

傳美國總統拜登政府將首次向烏克蘭運送可穿透裝甲車的貧鈾彈。（美聯社）

2023/09/02 13:46

〔中央社〕根據路透社看到的一份文件，美國總統拜登政府將首度向烏克蘭運送備受爭議、含有貧鈾的穿甲彈，這項消息分別獲得兩名美國官員證實。

這些彈藥可協助摧毀俄羅斯戰車，是下週將公布的對烏新軍援方案的一部分。一名知情人士說，貧鈾彈可自美國艾布蘭戰車（Abrams Tank）發射；首批戰車預計將在未來數週運至烏克蘭。

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其中一名官員說，即將公布的軍援方案價值介於2億4000萬到3億7500萬美元（約新台幣77億至120億元）之間，取決於方案涵蓋的項目。

官員說，仍在敲定這項軍援案的價值與內容。白宮尚未回覆置評要求。

雖然英國今年稍早曾向烏克蘭運送貧鈾彈，但這將是美國首次運出貧鈾彈，可能會掀起爭議。拜登政府先前也決定向烏克蘭提供集束彈藥，儘管外界擔憂這類武器可能會對平民構成危險。

貧鈾彈一直是引發激烈辯論的主題之一，「國際禁止鈾武器聯盟」（International Coalition to Ban Uranium Weapons）等提出反對意見的機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重的健康風險，包括癌症與先天缺陷。

貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於有極高密度特性，能用來製造彈藥，讓彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，並可在灼熱的灰塵與金屬中自燃。

貧鈾具有放射性，但比天然鈾相對低得多；不過，貧鈾的微粒可停留很長一段時間。

美國在1990年與2003年的波斯灣戰爭，以及北大西洋公約組織（NATO）1999年轟炸南斯拉夫時，都曾大量使用貧鈾彈。

聯合國旗下「國際原子能總署」（International Atomic Energy Agency）表示，在前南斯拉夫、科威特、伊拉克與黎巴嫩進行的研究結果顯示，「在環境中消散的貧鈾殘留物，不會對受影響地區的人口造成輻射危害」。

不過，這種輻射物質可能會提高烏克蘭戰後大規模清理工作的難度。烏克蘭有部分地區已布滿集束彈藥和其他彈藥的未爆彈與數十萬枚人員殺傷地雷。

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