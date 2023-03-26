不滿英援烏「貧鈾彈」！普廷宣布在白俄部署戰術核武

英國擬供應烏克蘭貧鈾彈，普廷揚言，若成真將以牙還牙。（美聯社）

2023/03/26 05:44

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普廷質疑援烏「貧鈾穿甲彈」 英外長：那是常規彈藥......

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷25日宣布，俄羅斯將在白俄羅斯境內部署戰術核武器。這將是自20世紀90年代中期以來，莫斯科首次在國外部署核武器。據普廷說法，採取這一步驟的原因，是英國擬向烏克蘭供應「貧鈾彈」。

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《國際傳真社》（Interfax）報導，普廷透露，俄羅斯已經協助白俄羅斯改造10架軍機，使它們能夠搭載戰術核武，並將能夠攜帶此類彈藥的「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈系統移交給明斯克。

普廷表示，會從4月3日開始培訓人員，到7月1日完成在白俄境內為戰術核武建造特殊儲存庫。他強調此舉不會違反核不擴散協議，並將其與美國在歐洲部署武器相提並論。普廷補充說，白俄羅斯總統盧卡申科很久以前就要求在該國領土部署俄羅斯核武器，不過莫斯科不會將其武器控制權移交給明斯克。

普廷稱，俄國在白俄境內部署戰術核武，「原因是英國副國防大臣表示，他們將向烏克蘭提供貧鈾彈藥。」他揚言，一旦烏克蘭從西方國家手中取得貧鈾彈藥，莫斯科也將在烏國部署同樣的彈藥。

普廷接受俄國電視台採訪時表示，「毫不誇張地說，我們有數十萬枚這樣的砲彈，但我們還沒用過它們。」他還說，這些武器「可以被列為對人類……與環境最有害且最危險的武器。」

英國20日證實，將提供給烏克蘭的彈藥當中含有貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）。這種重金屬之所以用於製成武器，主要因為具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲。

其中，英國支援給烏克蘭陸軍的挑戰者2式（Challenger 2）主戰車，就是以貧鈾穿甲彈作為主要武器。

軍事用語中，關於核子武器的用途與目的可以簡單分為「戰術核武」（Tactical nuclear weapon）與「戰略核武」（strategic nuclear weapon）。

所謂的戰術核武，或非戰略核武，一般而言爆炸威力較小，通常在戰場上使用，針對敵方的基地、機場、港口或大型部隊車輛集結處予以精準攻擊。其投射方式包括了傳統重力炸彈、精靈炸彈、巡弋飛彈、中短程飛彈，甚至是榴炮彈或魚雷。同時戰術核武還可以依照目標特性及戰術需求，調整其爆炸威力（可變核當量），例如強化輻射和電磁波、降低黃色火藥破壞力的「中子彈」。

普廷證實，俄國已將能夠攜帶戰術核武的「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈系統移交給白俄羅斯。（路透資料照）

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