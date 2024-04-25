布林肯訪中 美官員：將籲中國勿在賴清德就職之際挑釁

美國國務卿布林肯（見圖）昨日抵達上海展開對中訪問，美官員指出，布林肯將呼籲北京當局，在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。圖為布林肯24日抵達上海後，晚間到豫園老街逛街。（美聯社）

2024/04/25 08:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日抵達上海，訪問中國3天，雖然北京方面搶先放話要布林肯放低姿態，不過，有美國官員指出，布林肯此行將呼籲北京當局，在台灣新任總統賴清德將就職之際保持克制，並表達維護台海和平穩定帶來的長期利益。

據《美國之音》報導，布林肯於4月24日至26日訪問中國，預計將和商界領袖與學生會面，也將與中國外交部長王毅會談，並可能會晤中國國家主席習近平。

請繼續往下閱讀...

針對布林肯訪中，中國外交部北美大洋洲司一位不具名的負責人23日透過官媒新華社放話，除了敦促美方落實拜登總統說過的「不尋求新冷戰」、「不遏制中國發展」等承諾，並提醒美國勿幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道，也提及台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，並指責美國加大對中國的經貿科技打壓，「不是去風險，而是製造風險」。

此外，鷹派黨媒《環球時報》22日也發表社評，提醒布林肯勿抱持「壓服中國」 的心理來訪，並要布林肯「把姿態放低一點，對中國表現出充分尊重」。對此馬來西亞太平洋研究中心的首席顧問胡逸山則指出，這些訊息主要是對內宣傳，並指很多時候是要讓中國國內的受眾能夠接收到，宣揚中國站起來了，經濟非常地強大，即便是美方也逼不得已，必須來向中國祈求一些施捨等。

在布林肯行前，一位美國高階官員也指出，如今的美中關係和一年前情況不同，「我們清楚地表明，負責任地管理競爭並不意味著我們會放棄保護美國國家利益的措施」。

有美國國務院高階官員在行前簡報時也表示，布林肯將當面要求北京勿在賴清德就職典禮期間採取挑釁行動，並表達維護台海和平穩定帶來的長期利益。這名官員也指出：「在這段重要而敏感的時間，各方都應對和平穩定做出貢獻，避免採取可能升高緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。」

美國國務卿布林肯（見圖）昨日抵達上海展開對中訪問，美官員指出，布林肯將呼籲北京當局，在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法