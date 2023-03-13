學者籲美再佈署核武於台灣 張延廷：應秘而不宣免反受其害

空軍退役中將張延廷。（資料照）

2023/03/13 15:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）近期發表專文，建議美國重振戰術核武能力阻止中共發動戰爭，並將射程100公里以下的戰術核砲彈佈署於台灣、關島或靠近台灣的水下彈藥庫，對抗共軍船團。空軍退役中將張延廷認為，雖核武在內的所有武器，對台防衛皆有作用，但我國缺乏打核戰的條件，台、美雙方須從長計議，亦須低調避免反受其害。

費學禮近期於本報發表「決定性嚇阻需要美國的戰術核武器」一文，呼籲美國因應當前局勢，可啟動一個應急計畫，重建其戰區核武力，包括戰術核砲彈、戰術核彈、巡弋飛彈掛載的戰術核彈頭，以及新的短程至中長程彈道飛彈。其中，最重要的是低當量戰術核砲彈，且美國曾於老布希、柯林頓政府之前，於亞洲、歐洲佈署這種砲彈。

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費學禮專文指出，這種火箭推進式戰術核砲彈只能充當防禦性武器，因為其射程只有70至100公里，無法攻擊中國大陸，但約100枚即可破壞、擊沉數千艘搭乘船舶來襲的大部分解放軍部隊。而最理想的狀況是將這些戰術核砲彈佈署於台灣，也可以自關島空運，或秘密存放於非常靠近台灣的水下彈藥庫。

美軍1957年至1962年曾於台南佈署可掛載核彈頭的「鬥牛士」（Meatdor）巡弋飛彈，並於1960年代佈署小批次戰術核武於我國，而這些武器皆由美方操作與擁有，但隨著美國對中、對我國政策轉變，美軍已於1974年將戰術核武全數撤出台灣。

前空軍副司令張延廷今日受訪表示，美國確實曾於台灣囤儲「鬥牛士」飛彈以及戰術核武，但當時我國與美國仍適用「中美共同防禦條約」規範，如今時空背景已截然不同。假若美國欲於台灣佈署戰術核砲彈等武器，藉此提升中共動武代價，台美雙方仍應秉持「戰略模糊」態勢秘而不宣，即使彈藥「備而不用」，也不該大張旗鼓。

對於戰術核砲彈對台海防衛的效益，張延廷認為，所有武器都對台灣有防衛作用與價值，核武亦是如此，但即便是小當量核武，仍須相當審慎使用。若我方用得不好，敵方也可能以核武器反擊，腹地小的台灣並沒有打核戰的條件。他強調，此事務必從長計議，避免未蒙其利，先受其害。

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