氣死普廷！美國傳擬援烏「貧鈾穿甲彈」

M1艾布蘭主戰車使用的M829A4衰變鈾（貧鈾）穿甲彈。（圖擷取自美國陸軍網站）

2023/04/05 22:44

〔編譯陳成良／綜和報導〕美國表達力挺烏克蘭的立場，4日宣布再提供26億美元的新一波軍援，其中包括120毫米及105毫米戰車砲彈，如果沒意外，相關砲彈將包括讓俄羅斯總統普廷跳腳的「貧鈾穿甲彈」！

近期俄羅斯針對英國提供「挑戰者2式」戰車主砲用的「貧鈾穿甲彈」一事大做文章，統普廷甚至批評，英國提供烏克蘭「帶有核子成分」的武器，他還以此作為藉口，揚言在白俄羅斯部署戰術核武。

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烏克蘭軍聞媒體《國防快車》（Defence Express）5日報導，五角大廈在媒體簡報會上宣布，相關次口徑彈，不僅用於供美製M1艾布蘭（Abrams）主戰車，還將用於盟國轉移的其他西方主戰車。也就是指在彈藥方面與艾布蘭相容的德製「豹-2」主戰車（Leopard 2 MBT）。

「次口徑彈」是指彈徑小於火砲口徑的一種穿甲彈，主要特點是比同口徑彈重量輕、彈徑小，可獲得較大的初速。

報導指出，來自美國的戰車次口徑彈很明顯將是貧鈾彈，因為它們來自美國陸軍的儲備，現役M1艾布蘭使用的次口徑穿甲彈主要是使用貧鈾的 M829系列，最新版本是M829A3和M829A4。

M1艾布蘭是西方第3代主戰車中實戰經驗最豐富，也是現代裝甲大戰中敵我交換比最高的戰車，其中的關鍵之一就在於它那令人生畏的殺手鐧：120mm滑膛砲+M829衰變鈾（貧鈾）翼穩脫殼穿甲彈。

有鑑於俄羅斯出現新一代「接觸-5」（Kontakt-5）反應防護裝甲，供M1艾布蘭使用的M829A3穿甲彈於2000年代初期問世，重10公斤，由10毫米長的鋼製前端和70毫米的貧鈾彈組成，款次口徑反戰車彈的特色為具備衰變鈾（Depleted Uranium，DU）合金製的彈蕊，並可以在幾乎所有已知的戰車裝甲上達到優異的穿透力能力。據稱，在3000公尺距離外，可一砲打穿2輛俄軍T-72戰車。

自2015年開始生產的M829A4未對穿甲彈本身進行重大結構更改，彈彈蕊包殼數量從4片降為3片，據信也具備了更多強化穿透力與彈道性能的設計，但目前還無太多詳細資料公開。

M829衰變鈾穿甲彈家族，是艾布蘭戰車的殺手鐧。（圖擷取自ATK官網）

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