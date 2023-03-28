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    貧鈾彈主砲讓俄氣炸！烏防長試駕「挑戰者2式」微笑比讚

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫親自試駕「挑戰者2式」主戰車，微笑比讚。（圖擷取自推特；本報合成）

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫親自試駕「挑戰者2式」主戰車，微笑比讚。（圖擷取自推特；本報合成）

    2023/03/28 19:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國總統普廷不滿英國擬提供「貧鈾穿甲彈」作為「挑戰者2式」主戰車（MBT）主砲，他25日以此為藉口，高調宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。烏克蘭國防部長列茲尼科夫27日證實，烏克蘭已收到首批英國「挑戰者2式」，他隨後更親自試駕，微笑比讚。

    烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台報導，列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）28日在推特發布相關影片，並說道：「很高興乘坐烏克蘭第一輛『挑戰者2式』MBT 兜風。英國提供的這款戰車最近抵達我國，這些神奇的機器將很快啟動它們的戰鬥任務。謝謝（英國首相）蘇納克、（國防大臣）華勒斯，以及英國人民！」

    英國移交給烏克蘭的「挑戰者2型」搭載一門120毫米L30戰車炮，槍管為55公厘口徑。英國20日證實，搭配彈藥當中含有貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）。這種重金屬之所以用於製成武器，主要因為具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲。

    普廷示，由於這類武器含有「核成分」，莫斯科將不得不做出對等回應。

    針對俄羅斯拿「挑戰者2式」主砲用「貧鈾穿甲彈」一事大做文章，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）強調，「貧鈾穿甲彈」是純粹的常規彈藥，只是名稱中有「鈾」這個字，並不是核子彈藥，純粹是一種為了協助烏克蘭自衛的常規彈藥。

    （推特影片網址）

    https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1640595102119735297

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫親自試駕「挑戰者2式」主戰車，微笑比讚。（圖擷取自推特）

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫親自試駕「挑戰者2式」主戰車，微笑比讚。（圖擷取自推特）

    首批英國「挑戰者2式」主戰車已運抵烏克蘭。（圖擷取自推特）

    首批英國「挑戰者2式」主戰車已運抵烏克蘭。（圖擷取自推特）

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