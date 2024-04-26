八八會館郭哲敏5000萬交保 新北檢將提抗告

合議庭裁定郭哲敏（上銬者）5千萬元交保、限制出境出海及施以電子腳鐐科技監控8個月，檢方今日表示將提起抗告，圖為押解回台畫面。（資料照）

2024/04/26 11:42

〔記者王定傳／新北報導〕引爆檢警出入爭議場所風波的「八八會館」負責人郭哲敏，涉營賭博網站、地下匯兌及洗錢，前年在檢警搜索前搭機離境，去年8月我方從泰國將他解送回台後收押及起訴，全案正由新北地院審理；由於羈押期限將屆滿，郭請求交保，合議庭評議後裁定5千萬元交保、限制出境出海及施以電子腳鐐科技監控8個月，郭的親信張旭昇則獲30萬元交保並限制出境出海8月。新北檢今表示將提起抗告。

檢方提出抗告主要理由有4點，分別是「郭、張2人都是通緝到案，原有逃亡事實」、「避免被告影響證人證述」、「法院交保相關措施，無法防止2人逃亡及勾串證人」、「2人有繼續羈押必要，如法院仍欲交保，建請提高具保金額」。

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檢方詳細指出，郭哲敏境外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且遭緝獲時持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，亦曾辦理新加坡投資移民，有絕對的財力及能力潛逃國外並在國外生活；至於張旭昇在國外有龐大事業及資產，對出境及國外生活非常熟悉，2人所犯均為重罪，有極大動機再次潛逃出境。

檢方並指出，2人為賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團首腦，之前已有滅證事實，而依本案目前審理計畫，證人詰問至少至今年6月7日，本案審理迄今僅訊畢6名證人，與交保裁定列於附表、禁止2人接觸騷擾的40餘人，人數相差懸殊，2人有對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述強烈動機，並有高度串證之虞。

檢方認為，合議庭裁定2人交保等措施，均無法防止2人勾串證人及同案被告，亦無法防止郭破壞監控設備，及防止2人以偷渡等方式棄保潛逃，且2人財力雄厚，並透過本案獲取鉅額犯罪所得，縱不羈押2人，5000萬元及30萬元保金都過低，無法達到阻止2人棄保潛逃目的，故應將郭哲敏交保金額提高至2億元以上，將張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並對張旭昇施以電子腳環科技設備監控，才能達到防止2人棄保潛逃目的。

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