「八八會館」郭哲敏被前員工告擄人勒贖 扣案手機已銷毀不起訴

一名自稱郭哲敏前員工的吳姓男子，前年12月向北檢控告郭涉教唆擄人勒贖。（資料照）

2024/03/05 10:56

〔記者錢利忠／台北報導〕引爆「招待所之亂」風波的八八會館經營者郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，另涉地下通匯217億元等案，去年11月被新北地檢署依涉犯銀行法等罪起訴，現由新北地院裁押中；案發初始，郭曾被吳姓前員工指控擄人勒贖，台北地檢署認定此案只有吳男的單一指述，今將郭哲敏不起訴。

前年12月7日，吳男現身北檢接受媒體採訪，指2021年9月28日，他在新北市三重被郭男教唆手下押上車，一路被載到彰化，之後即被關在鐵皮屋，警察後來攻堅將他救出，他與郭之間完全沒有金錢合作或糾紛，他只是郭的員工。

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在警界高層前往八八會館的監視器畫面外流後，外界紛紛猜測外洩監視影像的爆料者身分，吳男當時提告時則指出，他只是郭哲敏的員工，不負責八八會館，並沒有會館監視錄影光碟，不可能將錄影光碟交給任何人。

北檢受理吳男提告後，吳男庭訊時稱郭哲敏教唆手下對他擄人勒贖的事證，都儲存在相關涉案人的手機裡；不過，相關涉案人的扣案手機等贓證物，當初在新北檢偵辦郭哲敏等人所涉地下通匯等案件時，曾被新北檢查扣，經起訴並將全案證據資料移審法院後，包括手機等相關扣案事證已依程序銷毀。

北檢考量吳男控告郭哲敏擄人勒贖一案，只有吳男的單一指述，在押的郭哲敏因此案被借提出庭時，也否認教唆手下擄人，檢方考量此案的事證不足，因此將郭哲敏不起訴。

去年11月，新北檢依違反銀行法等罪，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下通匯的郭哲敏，新北地院合議庭接手後，裁定郭及其親信張旭昇羈押禁見3個月，首次羈押期限到期前，合議庭另裁定，郭、張2人自今年2月29日起延長羈押2月，均禁止接見、通信。

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

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