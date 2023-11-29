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88會館負責人郭哲敏移審 裁定羈押禁見3個月

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照，記者姚介修攝）

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照，記者姚介修攝）

2023/11/29 20:57

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署27日依違反銀行法等，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，今日將郭及其親信張旭昇移審法院，郭哲敏否認犯行，但他在偵查時已被羈押禁見4個月，因此請法官讓他交保，新北地院認為郭哲敏犯嫌重大，且涉犯重罪，又有逃亡、串滅證可能，有羈押原因及必要性，裁定郭、張2人都羈押禁見3個月。

檢警追查，郭哲敏是AE集團董事長，2018年成立睿世科技等公司，以台灣為據點開發線上賭博遊戲，並架設伺服器經營「包網平台」，出租給中國或東南亞的賭博業者，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，再從中抽成，獲利約16億5609萬餘元。

郭因此有匯兌須求，涉指派手下透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等，進行人民幣、港幣、新台幣、美元等地下匯兌，還利用「PGTalk」的PG點數幫詐團洗錢，集團經手匯兌金額高達217億，獲利約1億2666萬餘元。

檢方今年2月先起訴郭的大帳房杜韋蓁、涉幫洗錢的昔日角頭大哥、「PGTalk」負責人林秉文等10多人，27日再依違反銀行法、組織犯罪、刑法賭博、洗錢防制法等追加起訴郭、張2人，並請法院從重量刑。

今日庭訊時，郭哲敏否認犯行，辯稱只是經營博奕娛樂城平台給境外公司，沒有做台灣市場，不涉及賭博罪，亦否認利用公司洗錢，堅稱款項匯入台灣是用以員工薪資、營運開銷、賦稅等，更沒有經營地下匯兌，強調自己只是地下匯兌業者的消費者、使用者，並以大直房產將遭法拍、自己絕無逃亡意圖等，請法官讓他交保回家處理事情；檢方則以郭涉重罪且否認犯行，有逃亡、串滅證行為，境外有大量資產等理由反對交保。

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