為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

狗兒衝出害騎士摔斷腿 飼主找警符合自首判拘役

飼養狗沒有繫繩狗兒衝出，飼主要負責。示意照，與新聞無關。（資料照）

飼養狗沒有繫繩狗兒衝出，飼主要負責。示意照，與新聞無關。（資料照）

2024/04/27 14:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投王姓男子飼養黑狗，未用繩子繫住，狗兒聽到機車聲衝出，洪姓騎士閃避不及撞到狗，自己摔斷腿，王男當時找警察告知「有人撞到我的狗」，員警到場將傷者送醫，王男也被依過失傷害罪名送辦，南投地院法院認為王男符合自首條件，但未能與傷者和解賠償，判處拘役50日。

王姓男子養了1隻黑狗，沒有用繩子拴住，去年3月17日傍晚，洪姓男騎士騎普通重型機車，行經王男家外的巷子，該黑狗聽到機車聲突然竄出至路面，洪男閃避不及而撞擊該犬，人、車倒地，造成其左側肱骨大粗隆移位閉鎖性骨折、左側肩膀挫傷、未明示側性膝部挫傷。

當時王男發現機車撞到狗，騎士也摔在地上，騎機車到附近攔下員警，告知「有人撞到我的狗」，並帶員警到事故現場，員警協助將洪男送醫後，王男坦承他是肇禍黑狗的飼主，王男後來被南投地檢署檢察官以過失傷害罪嫌起訴。

南投地院法官審理後認為，王男飼養犬隻，負有應防止其所飼養動物無故侵害他人的生命、身體、自由或財產之責，卻未對其所飼養的犬隻適當看管或繫繩，致機車騎士受傷，考量他犯後坦承犯行，但因對賠償金額無共識，迄今仍未能與洪男達成和解或調解，因此判決拘役50日，得易科罰金，折合5萬元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
無號誌交岔路口相撞 「停」與「慢」標字線道肇責出爐
2023/12/25 15:17

無號誌交岔路口相撞 「停」與「慢」標字線道肇責出爐
拿上個月骨折賴這個月車禍 男提告求償碰壁
2024/04/26 05:57

拿上個月骨折賴這個月車禍 男提告求償碰壁

讓光線來做設計的彰化桂冠精品旅館
下訂韓國休旅車等1年仍配不到車 車主氣炸告原廠賠9倍只拿回訂金
2024/04/27 08:57

下訂韓國休旅車等1年仍配不到車 車主氣炸告原廠賠9倍只拿回訂金
老農被推倒受傷8天後死亡 動手農工過失傷害判刑6月
2022/12/08 11:16

老農被推倒受傷8天後死亡 動手農工過失傷害判刑6月

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播