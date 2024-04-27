狗兒衝出害騎士摔斷腿 飼主找警符合自首判拘役

飼養狗沒有繫繩狗兒衝出，飼主要負責。示意照，與新聞無關。（資料照）

2024/04/27 14:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投王姓男子飼養黑狗，未用繩子繫住，狗兒聽到機車聲衝出，洪姓騎士閃避不及撞到狗，自己摔斷腿，王男當時找警察告知「有人撞到我的狗」，員警到場將傷者送醫，王男也被依過失傷害罪名送辦，南投地院法院認為王男符合自首條件，但未能與傷者和解賠償，判處拘役50日。

王姓男子養了1隻黑狗，沒有用繩子拴住，去年3月17日傍晚，洪姓男騎士騎普通重型機車，行經王男家外的巷子，該黑狗聽到機車聲突然竄出至路面，洪男閃避不及而撞擊該犬，人、車倒地，造成其左側肱骨大粗隆移位閉鎖性骨折、左側肩膀挫傷、未明示側性膝部挫傷。

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當時王男發現機車撞到狗，騎士也摔在地上，騎機車到附近攔下員警，告知「有人撞到我的狗」，並帶員警到事故現場，員警協助將洪男送醫後，王男坦承他是肇禍黑狗的飼主，王男後來被南投地檢署檢察官以過失傷害罪嫌起訴。

南投地院法官審理後認為，王男飼養犬隻，負有應防止其所飼養動物無故侵害他人的生命、身體、自由或財產之責，卻未對其所飼養的犬隻適當看管或繫繩，致機車騎士受傷，考量他犯後坦承犯行，但因對賠償金額無共識，迄今仍未能與洪男達成和解或調解，因此判決拘役50日，得易科罰金，折合5萬元。全案可上訴。

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