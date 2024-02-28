為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「88會館」負責人郭哲敏 法院裁定繼續羈押禁見2個月

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2024/02/28 13:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署去年11月間依違反銀行法等，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，新北地院合議庭接手後裁定郭及其親信張旭昇羈押禁見3個月，由於羈押期限將屆，合議庭評議後裁定，郭、張2人自2月29日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下匯兌流通217億元等，怎料，他前年竟在檢警搜索前搭機離境而被通緝，檢警調等單位全力追查其行蹤，去年8月終於將他從泰國解送回台並聲押禁見獲准，經4個月偵辦，新北地檢署去年11月間依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪、刑法賭博等罪嫌將郭哲敏起訴。

全案移審後，合議庭認為，郭、張2人均犯嫌重大，且涉犯重罪，又有逃亡、串滅證可能，有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見3個月。

由於羈押期限將屆，合議庭訊問2人及聽取檢察官、辯護人意見後認為，2人犯嫌仍屬重大，又是涉犯重罪，有逃亡以規避審判及後續執行程序可能性，且郭哲敏於案發後，長期滯留國外，張旭昇則藏匿國內，均經緝獲才到案，均有逃亡事實，加上被告間多有認識，關係匪淺，郭哲敏是其他共犯的雇主，有串供、串證之虞。

合議庭認為，若命2人具保、責付或限制住居等侵害較小手段，均不足以確保後續可能程序順利進行，2人均仍有羈押必要性，因此裁定2人應自2月29日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
捲八八會館爭議 男警官告女檢察官妨害名譽不起訴確定
2024/01/09 13:14

捲八八會館爭議 男警官告女檢察官妨害名譽不起訴確定
內幕曝光！綁架八八會館郭哲敏未遂 竹聯弘仁會林聖閎起訴
2023/12/26 10:46

內幕曝光！綁架八八會館郭哲敏未遂 竹聯弘仁會林聖閎起訴

掌握債市多頭行情
吳子嘉驚爆前警政署長涉足八八會館 挨告後澄清不實言論獲撤告
2023/12/26 09:28

吳子嘉驚爆前警政署長涉足八八會館 挨告後澄清不實言論獲撤告
組織犯罪、洗錢 郭哲敏起訴
2023/11/28 05:30

組織犯罪、洗錢 郭哲敏起訴
「八八會館」負責人郭哲敏今遣返將遭聲押 帳房陳品言、親信張旭昇收押
2023/08/10 14:21

「八八會館」負責人郭哲敏今遣返將遭聲押 帳房陳品言、親信張旭昇收押
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播