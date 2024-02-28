「88會館」負責人郭哲敏 法院裁定繼續羈押禁見2個月

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2024/02/28 13:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署去年11月間依違反銀行法等，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，新北地院合議庭接手後裁定郭及其親信張旭昇羈押禁見3個月，由於羈押期限將屆，合議庭評議後裁定，郭、張2人自2月29日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下匯兌流通217億元等，怎料，他前年竟在檢警搜索前搭機離境而被通緝，檢警調等單位全力追查其行蹤，去年8月終於將他從泰國解送回台並聲押禁見獲准，經4個月偵辦，新北地檢署去年11月間依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪、刑法賭博等罪嫌將郭哲敏起訴。

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全案移審後，合議庭認為，郭、張2人均犯嫌重大，且涉犯重罪，又有逃亡、串滅證可能，有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見3個月。

由於羈押期限將屆，合議庭訊問2人及聽取檢察官、辯護人意見後認為，2人犯嫌仍屬重大，又是涉犯重罪，有逃亡以規避審判及後續執行程序可能性，且郭哲敏於案發後，長期滯留國外，張旭昇則藏匿國內，均經緝獲才到案，均有逃亡事實，加上被告間多有認識，關係匪淺，郭哲敏是其他共犯的雇主，有串供、串證之虞。

合議庭認為，若命2人具保、責付或限制住居等侵害較小手段，均不足以確保後續可能程序順利進行，2人均仍有羈押必要性，因此裁定2人應自2月29日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

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