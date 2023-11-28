組織犯罪、洗錢 郭哲敏起訴

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2023/11/28 05:30

八八會館負責人 檢警出入爆爭議

〔記者王定傳／新北報導〕「八八會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站及地下匯兌流通高達二一七億元，兩者獲利約十七億八二七五萬餘元，怎料，他去年竟在搜索前搭機離境，之後爆出檢警出入爭議場所風波，新北地檢署今年二月先起訴郭的大帳房杜韋蓁、涉幫洗錢的昔日角頭大哥、「PGTalk」負責人林秉文等十多人，警、調等單位全力追查郭的行蹤，八月將他從泰國逮回台灣，昨依違反銀行法、組織犯罪條例等，將郭及其親信張旭昇起訴，請法院從重量刑。

檢警追查，郭哲敏是AE集團董事長，二○一八年成立睿世科技等公司，以台灣為據點開發線上賭博遊戲，並架設伺服器經營「包網平台」，出租給中國或東南亞的賭博業者，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，再從中抽成，獲利至少五五二○萬餘美元，折合約新台幣約十六億五六○九萬餘元。

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包網平台助開業 再抽成

郭因此有匯兌須求，涉指派手下透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等，進行人民幣、港幣、新台幣、美元等地下匯兌，還利用「PGTalk」的PG點數幫詐團洗錢，集團經手匯兌金額高達二一七億，獲利約一億二六六六萬餘元。

檢方調查，郭哲敏除了把犯罪所得拿來買布加迪、麥拉倫超跑及勞斯萊斯高級房車外，還購入台北市中山區一處價值約七千萬的房地、價值三億七千多萬的桃園市八德區十八筆土地，甚至在美國、新加坡買房地產、畫作，過上奢侈生活。

檢警去年十一月發動搜索，扣到價值近兩億元的泰達幣，但郭逃亡海外，八月將郭逮回並聲押禁見獲准，昨依涉犯銀行法、組織犯罪、刑法賭博、洗錢防制法等追加起訴，並以兩人未坦承犯行、郭亦未繳回犯罪所得，犯行持續數年，嚴重破壞金融秩序及法秩序穩定，請從重量刑。

此外，因「八八會館」爆出有檢警出入，疑有弊端，現由台北地檢署調查中；至於檢方偵辦此案過程、出境處置等，是否有人員涉有行政違失或洩密瀆職等，由新北檢一名主任檢察官調查中。

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