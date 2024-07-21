禮儀師賺外快加入詐團 兼差2天賺3000判3年

彰化一名禮儀師為了賺外快加入詐欺集團，載著車手到多處提款機提領贓款，兼差2天獲得報酬3000元被逮。彰化地院依加重詐欺罪判處有期徒刑3年。（資料照）

2024/07/21 22:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕歹路不可行！彰化縣郭姓男子平時擔任禮儀師工作，因缺錢花用加入詐欺集團，負責保管帳戶及交付提款卡給車手的工作，每天日薪1500元，他兼差2天就參與11起詐騙案件，賺得3000元，但其行蹤早已遭警方鎖定被逮。彰化地院審理，將郭男依加重詐欺罪判處有期徒刑3年。

判決書指出，郭男與陳男、林男、蘇男等人於2020年加入代號「Boss」的詐欺集團，該集團分工細膩，有人負責指揮車手，有人負責指揮取簿手，有人負責到超商「領包」及「提領詐騙款項」，郭男則負責保管人頭帳戶提款卡並交付車手的工作，眾人平時不相聚，只以通訊軟體Telegram（俗稱紙飛機）討論「工作日期」。

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判決書指出，2020年11月10日至11日間，該集團對劉男、鐘女等11名被害人施以詐術，以網路購物錯誤，解除分期付款為由，共詐取約60萬元，郭男收到林男聯繫「工作日期」後，相約在員林市與蘇男會面，接著郭男將提款卡教交給蘇男，並依「工作日期」上的指示時間、地點，分別至郵局、銀行或超商等地點提領詐款，眾人取得贓款後再轉交給上游成員，以此隱匿不法所得去向。

彰化地院審理時郭男坦承犯行，辯稱從事禮儀師工作，月收入約3萬元，想兼職而涉險，工作2天報酬3000元等語。檢方認為，被告涉及詐欺、洗錢等罪行，應予以嚴懲。

法官審理認為，郭男貪圖不法利益加入詐欺集團，依共同詐欺取材罪11罪，各處 1年2月至1年4月不等徒刑，應執行3年，並沒收犯罪所得3000元。

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