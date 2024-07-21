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2山友攀登八仙山下山迷路 受困峭壁一夜獲救

山友受困的懸崖相當陡峭，搜救人員基於安全考量，今晨（21日）下切溪床將2人救出。（民眾提供）

山友受困的懸崖相當陡峭，搜救人員基於安全考量，今晨（21日）下切溪床將2人救出。（民眾提供）

2024/07/21 21:39

〔記者歐素美／台中報導〕2名山友昨相偕攀登台中市八仙山，不料，下山時迷途受困懸崖，只好打119求援，台中市消防局派員連夜上山搜救，在距離報案民眾約300公尺時，因天色昏暗且路徑陡峭難行，基於安全考量，今天一早再行搜救，歷經14小時，終於將2人帶下山。

昨天（20日）晚上8點14分，台中市消防局接獲男子報案指稱，王姓及張姓2名中年男子相偕攀登八仙山，往松鶴部落方向下山時迷途需要救援。消防局立即指派第二大隊、和平、谷關分隊出動消防車2輛、消防人員4名前往救援。

今日凌晨1點25分許，搜救人員趕到松鶴一溪瀑布峭壁邊，距離2名山友僅約300公尺遠，但天色昏暗且峭壁路徑陡峭難行，基於安全考量，搜救人員決定今天清晨下切峭壁到溪床營救2人，清晨6點14分，搜救人員終於接觸到2名山友，2人意識清楚，無明顯外傷，隨後在搜救人員協助下往登山口移動，於上午10點40分抵達登山口後，2人即自行離去。

搜救人員表示，2名山友都有登山經驗，因夜間視線不良，一直下切滑下峭壁，因位於90度的懸崖上，雖距下方溪床僅約10公尺，但未帶繩索，無法安全下降到床溪，兩人才打119求救，在峭壁上等待救援。

搜救人員將2名山友從懸崖帶回到登山口。（民眾提供）

搜救人員將2名山友從懸崖帶回到登山口。（民眾提供）

台中市消防局人員漏夜上山搜救2名山友。（民眾提供）

台中市消防局人員漏夜上山搜救2名山友。（民眾提供）

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