停車阻擋物忘移開致人受傷 駕駛有罪遭判拘役

不少汽車駕駛停車時習慣在後輪後置磚頭、石塊、枕木，防止車子下滑，但切記開車時要把阻擋物移走，才不會肇禍。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/21 21:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕開曳引車駕駛停車時以枕木抵住後輪，防止下滑，車子開走卻忘記收回枕木，後有機車行經碾壓到枕木，人車倒地，機車騎士受傷提告，南投地院法官認為，張男忘記取走枕木才致人受傷，觸犯過失傷害罪，雖有賠償但金額有差距未達成和解，判處拘役30日，如易科罰金折合3萬元。

52歲的張姓曳引車駕駛，是在去年1月的某日下午2點多，停在南投市某條路的圍牆邊，由於曳引車體很重，該處的路不是很平坦，且當時路面有點濕，因此他拿出兩條枕木，各抵住兩個後輪。

請繼續往下閱讀...

張姓駕駛稍事休息後，即回到停車處將曳引車開走，後來在傍晚近6時半，有曾姓騎士騎機車行經該路段，當時天色已變暗，附近也有堆積物，騎士沒有發現地面有枕木，機車從枕木碾壓過去時即車子飛起，接著人車重摔在地，曾姓騎士雙腳從膝部以下都是擦挫傷。

警方獲報前來處理，經調查發現現場留有兩條枕木，機車就是壓到枕木而肇禍。曾姓騎士為此控告張姓駕駛觸犯過失傷害罪。

警方調閱監視器，查出是張姓曳引車駕駛未將枕木收回，將其函送南投地檢署法辦。張男在偵查過程坦承是他的疏忽，平常都會記得把枕木收回，但當天卻忘記才導致騎士受傷。

張男也有賠償曾姓騎士，但其賠償金額與騎士要求有差距，雙方後來無法達成和解，因此南投地院法官仍將張男以過失傷害罪名，判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法