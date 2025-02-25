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    長榮航空3月起新規定！ 航程中全面禁止使用及充電行動電源

    長榮航空宣布，3月1日起禁止在搭機期間使用行動電源及備用鋰電池。（長榮航空提供）

    長榮航空宣布，3月1日起禁止在搭機期間使用行動電源及備用鋰電池。（長榮航空提供）

    2025/02/25 17:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為了避免手機或隨身的3C產品沒電，民眾出國旅遊時通常會準備行動電源。不過，長榮航空今（25）日宣布，自3月起禁止在航程中使用及充電行動電源與備用鋰電池。

    長榮航空稍早在臉書公告，為確保飛航安全，自3月1日起，航程中全面禁止使用行動電源及備用鋰電池，提醒旅客務必留意新規定，以免影響行程。若旅客的電子產品在機上有使用電源的需求，建議在登機前先將設備充滿電量，多數機型座椅均提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

    此外，長榮航空也提醒，行動電源及備用鋰電池不得託運，應作為手提行李並妥善放置、避免擠壓或受損。

    近期，全球各大航空公司陸續強化行動電源管理措施。南韓廉航「釜山航空」BX391航班1月28日準備起飛時，疑因行動電源過熱導致客艙起火，機上176人緊急疏散，其中7人受傷。

    對此，南韓政府於2月13日宣布，3月1日起將實施多項行動電源及電子菸的機上管理新規，其中包括：行動電源及電子菸不得存放於座位上方的行李置物箱，必須隨身攜帶，且航程中禁止使用行動電源進行充電或儲電，更不可以在機內使用電子菸。

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