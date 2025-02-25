宣布辭立委 吳春城：美好一仗已打過

吳春城宣布辭立委。（記者塗建榮攝）

2025/02/25 12:13

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。第一棒質詢的民眾黨立委吳春城細數推動壯世代法案的點滴過程，並於最後宣布辭去立委，吳春城表示，壯世代屬於全民，美好的一仗已經打過，謝謝大家、祝福大家，天佑台灣，珍重再見。立法院長韓國瑜說，謝謝吳春城的質詢，也尊重吳的決定。

吳春城說，美好的一仗已經打過，期許大家堅持理想，莫忘初衷，一起努力，他藉此機會表達個人的重大決定，在壯促法通過的那一刻，已經考慮辭去立委，因為任務完成該交棒給下一位實現理想的機會，沒想到爆發攻擊，必須留下來清理戰場承擔責任。

請繼續往下閱讀...

吳春城透露，10天前已經向黨主席黃國昌及秘書長周榆修報告，正式辭去立委職務，剛剛已經向民眾黨提出立委辭職書，並依規定向立法院秘書處遞出辭職文書，「我表明一個決定，辭去立委做傳教士，回到初衷」。

吳春城說，他的目標是讓壯世代傳揚世界，把愛傳出去，同時也表達四個辭職的心聲，壯促法已經為台灣灑下希望的種子，相信未來將會開花結果，造福後代；學習壯世代的精神，重點不是你站的位置，而是你要去的方向；傳揚壯世代的理念，協助更多人的覺醒，促進跨世代更多的合作；把壯世代的理念傳到世界需要的地方，最後，壯世代屬於全民，美好的一戰已經打過，謝謝大家、祝福大家，天佑台灣，珍重再見。

吳春城辭立委，韓國瑜、卓榮泰向前致意。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法