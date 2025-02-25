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    清大無人出面證實 僅採不具名確認未收到曹興誠捐款明細

    曹興誠捐清大1500萬元成羅生門？清大校方今天受訪強調，校方確實沒有收到這筆捐款。（記者洪美秀攝）

    曹興誠捐清大1500萬元成羅生門？清大校方今天受訪強調，校方確實沒有收到這筆捐款。（記者洪美秀攝）

    2025/02/25 11:43

    〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠30年前與已故前清大校長沈君山對奕輸50子，承諾捐1500萬元，一度成美談，如今卻變羅生門？清大教授、國民黨立委翁曉玲指控曹興誠根本沒捐，前清大校長陳力俊則在2011年證實已捐，雖然清大今天再強調，校方沒有這筆捐款明細，確實沒有收到這筆捐款，不過，校方迄今無人敢出面受訪或證實清大未收到這筆款項。

    外傳曹興誠當年是提出1500萬元支票，是否匯入清大校方或時任校長沈君山的戶頭？清大強調沒有進清大的帳戶，因為所有捐款明細都需依規呈報及紀錄，不管過了多久，清大手中一定會有相關紀錄。

    「清大人士」說，至於是否進了沈君山戶頭，因沈君山亡故多年，早已不可考，加上此事「涉及政治敏感」，清大「不想成為翁曉玲的打手，也不想為誰背書」，因此至今校方無人敢出面受訪或證實清大未收到這筆款項。

    據側面了解，清大校方真的沒收到這筆款項，因為若有支票，一定有支票號碼，也一定會有相關紀錄。且清大曾多次向曹興誠明示、暗示要這筆1500萬元，至今都未得到回覆。

    不過，清大內部人員也提到，清大是國立頂大，很多企業及傑出人士都會口頭表達要捐款給校方，校方基於尊重及美意，一定以誠禮遇相待，也都將捐款之事當做重要事件處理，但過程中確實也曾發生有捐款人因企業經營或是其他原因，捐款可能無法準時到位或是捐款金額縮減等，清大本於感謝之意，多不會強求或追討，只能心存感恩，因為所有捐款人所捐是用之於清大師生與校內發展。

    有清大人士強調，校方不想捲入目前的政治紛爭，清大是以教育為出發點，此事就到此為止，校方不再對外表達任何意見，更不願已故前校長沈君山也捲入此場政治紛擾。

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