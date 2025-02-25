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    今起回暖一週！228連假白天高溫上看30度 下週二又轉冷

    各地氣溫今起回升，228連假期間白天氣溫有機會接近30度。（資料照）

    各地氣溫今起回升，228連假期間白天氣溫有機會接近30度。（資料照）

    2025/02/25 17:28

    〔記者林志怡／台北報導〕各地白天氣溫自今起回暖，且接下來一週都可達到20度以上。中央氣象署說明，228連假期間，各地白天氣溫可重回25度以上，並有機會接近30度，但夜晚清晨低溫仍僅有16至20度，仍有寒意，下週二則因鋒面通過，各地天氣明顯轉冷，中部以北、宜花地區白天氣溫將下降到18至22度左右。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，因大陸冷氣團減弱，各地氣溫自今起逐漸回升，但今晚至明晨低溫仍僅有14至17度，感受較寒冷，明後2天入夜至清晨低溫約15至18度，但白天氣溫則達20至24度，且因華南雲系接近，中部以北、東半部地區雲多且偶有零星雨，南部地區多雲。

    張竣堯指出，228連假期間，各地將再度轉乾，恢復多雲到晴的好天氣，只有花東、恆春半島有零星短暫雨，且各地白天氣溫可達25度以上，並有機會接近30度，夜晚至清晨低溫則落在16至20度左右。

    不過，張竣堯說，下週一因鋒面接近，天氣將有明顯轉變，花東、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部、東北部地區逐漸轉為局部短暫陣雨天氣，但氣溫暫無明顯變化。

    張竣堯表示，鋒面預計在下週二通過台灣，東北季風增強，台灣再度受到冷空氣影響，雖未達大陸冷氣團強度，各地天氣仍明顯轉冷，中部以北、宜花地區白天氣溫下降到18至22度左右，各地低溫也下滑至14至17度左右，且中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地多雲。

    此外，張竣堯提醒，未來一週雖感受相對溫暖，但一直到下週一前，西半部地區與金馬地區容易有低雲或霧影響能見度，民眾外出務必注意行程安排與行車安全。

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