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    路透：俄戰術核武 數量為美國10倍

    普廷25日表示，將在白俄羅斯境內部署戰術核武。（路透）

    普廷25日表示，將在白俄羅斯境內部署戰術核武。（路透）

    2023/03/26 23:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷25日表示，將在白俄羅斯境內部署戰術核武，引起外界憂心核戰爆發。《路透》對當前情況提出解釋：

    Q：為何令人擔憂？

    A：俄國總統普廷去年9月簽署局部動員令時，曾揚言會動用「所有可動用的武器」保衛國土，當時即被解讀為可能動用戰術核武。美國也曾警告，以普廷的話來看，全球正面臨1962年古巴飛彈危機以來最嚴峻的核武風險。

    Q：什麼是戰術核武？

    A：指用於取得戰場上特定戰術成果的核武器，而非用於摧毀大城市，但學術界和武器管控談判人員對其定義仍莫衷一是。

    俄國的戰術核武數量遠勝美國及北大西洋公約組織（NATO），美方相信俄方擁有約2000枚戰術核武彈頭，是美國的10倍。美國的B-61戰術核武有一半部署在義大利、德國、土耳其、比利時和荷蘭的空軍基地。

    戰術核武彈頭可裝載於各型飛彈、魚雷和非導引炸彈（gravity bomb，又稱重力炸彈），甚至可直接引爆。

    Q：誰可以下令俄軍發射戰術核武？

    A：普廷握有最終決定權，他可能在下令前諮詢聯邦安全會議。不過，由於無法預測美國的反應，普廷在採取行動前會先命令潛艦潛入深海，飛彈部隊進入完全戒備狀態，戰略轟炸機也會在基地待命，以便隨時起飛。

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