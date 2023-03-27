俄將在白俄部署戰術核武 美嚴陣以待

俄羅斯總統普廷（右）和白俄羅斯總統盧卡申科（左）達成協議，將在白俄境內部署戰術核武，被認為意在威嚇北大西洋公約組織（NATO）。（路透檔案照）

2023/03/27 05:30

普廷嗆別供烏貧鈾彈 英︰非核武

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰況膠著之際，俄羅斯總統普廷廿五日宣布，將在鄰國兼盟友白俄羅斯境內部署戰術核武器，這是俄國自一九九六年以來，首次在國外部署這類武器。普廷還暗示，若西方向烏國提供貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）彈藥，俄方也會以牙還牙。對此，烏克蘭方面痛批俄國將白俄當成「核武人質」，美國則謹慎看待俄國舉動，指目前並未出現俄方準備動用核武的跡象。

烏克蘭︰把白俄當成「核武人質」

北大西洋公約組織（NATO）匿名發言人廿六日批評普廷發表「危險和不負責任」的核武言論，但「我們並未發現俄羅斯核武部署出現任何會導致我們調整本身部署的變化」。

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在白俄部署10飛機 可攜戰術核彈頭

普廷接受俄國國營電視台「俄羅斯一台」（Russia-1）訪問時指出，白俄總統盧卡申科一直提議在該國部署戰術核武，而此舉並未不尋常，因為美國數十年來一直在盟國領土部署戰術核武，「所以我們同意採取相同的行動」，惟控制權不會移交給明斯克當局。普廷也強調，此事並未違反禁止核武擴散的相關國際義務。不過，普廷並未說明戰術武器送抵白俄的時間，僅透露相關儲存設施將在七月一日前完工。

普廷進一步提到，俄方已在白俄部署十架可攜帶戰術核彈頭的飛機，也已提供可用於發射核彈或傳統彈頭的「伊斯坎德」（Iskander）短程飛彈系統，並準備從下月三日起開始訓練飛行員。據了解，蘇聯在一九九一年解體後，俄國、白俄、烏克蘭和哈薩克等四國原本都有部署核武，但四國隨後商定在九六年將所有核彈頭轉移至俄國基地，因此這將是該年之後，俄國首度在境外部署核武。

普廷還揚言，若西方國家提供貧鈾彈藥給烏克蘭，俄方也會部署相同彈藥，「不誇張地說，我們有數十萬枚這種砲彈，但我們還沒用過它們。」英國日前證實，將提供給烏軍的彈藥中含有貧鈾。這種重金屬具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲，但對使用的士兵和遭受攻擊的地點來說是有毒物質。不過，英國外交大臣柯維立隨後澄清，貧鈾彈是傳統武器，並非核武。

針對俄方最新決策，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）廿六日推文砲轟，克里姆林是將白俄當成「核武人質」，此舉只會讓白俄社會對俄國和普廷的反感程度升到最高。

美科學家︰放在白俄沒有用

美國高層官員表示，美方注意到俄方和白俄談論部署戰術核武已有一段時間，但目前並未看到調整戰略核態勢的理由，也沒看到俄國準備動用核武的跡象。「美國科學家聯盟」核資訊計畫主任克里斯登森（Hans Kristensen）則認為，這是普廷恐嚇北約的伎倆，因為將戰術核武部署在白俄實際上沒有用途，俄國境內已有足夠核武和相關部隊。

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