俄羅斯部署戰術核武 烏克蘭官員批白俄成「核人質」
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員今（26）日譴責俄羅斯在白俄羅斯部署戰術核子武器的行為，官員們形容，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的舉動是將白俄羅斯當作「核人質」，所作所為旨在「嚇唬他人」。
普廷25日宣布，他與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同意俄羅斯會在「不違反我方核武不擴散的國際協議」的情況下，在白俄羅斯部署戰術核武器。
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《法新社》報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上寫著：「普廷將戰術核武安置在白俄的聲明，等同於朝著該國內部不穩定邁出一步......，克里姆林宮把白俄羅斯當作核人質。」
烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）也在推特上發文評論：「普廷太容易預測了。做出將戰術核武放在白俄的聲明，代表他承認他害怕失敗，而且他能做的就只是拿出戰術核武嚇唬人。」
putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.— Oleksiy Danilov （@OleksiyDanilov） March 26, 2023
Putin （RF） is too predictable.— Михайло Подоляк （@Podolyak_M） March 26, 2023
Making a statement about tactical nuclear weapons in Belarus, he admits that he is afraid of losing & all he can do is scare with tactics...
Second. He once again states his involvement in the crime. Violating the nuclear non-proliferation treaty...