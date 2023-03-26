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    俄羅斯部署戰術核武 烏克蘭官員批白俄成「核人質」

    俄羅斯總統普廷（見圖）25日宣布在白俄羅斯部署核子武器。（路透資料照）

    俄羅斯總統普廷（見圖）25日宣布在白俄羅斯部署核子武器。（路透資料照）

    2023/03/26 21:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員今（26）日譴責俄羅斯在白俄羅斯部署戰術核子武器的行為，官員們形容，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的舉動是將白俄羅斯當作「核人質」，所作所為旨在「嚇唬他人」。

    普廷25日宣布，他與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同意俄羅斯會在「不違反我方核武不擴散的國際協議」的情況下，在白俄羅斯部署戰術核武器。

    《法新社》報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上寫著：「普廷將戰術核武安置在白俄的聲明，等同於朝著該國內部不穩定邁出一步......，克里姆林宮把白俄羅斯當作核人質。」

    烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）也在推特上發文評論：「普廷太容易預測了。做出將戰術核武放在白俄的聲明，代表他承認他害怕失敗，而且他能做的就只是拿出戰術核武嚇唬人。」

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