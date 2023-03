俄羅斯部署戰術核武 烏克蘭官員批白俄成「核人質」

2023/03/26 21:29

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭官員今(26)日譴責俄羅斯在白俄羅斯部署戰術核子武器的行為,官員們形容,俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)的舉動是將白俄羅斯當作「核人質」,所作所為旨在「嚇唬他人」。

普廷25日宣布,他與白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)同意俄羅斯會在「不違反我方核武不擴散的國際協議」的情況下,在白俄羅斯部署戰術核武器。

《法新社》報導,烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫(Oleksiy Danilov)在推特上寫著:「普廷將戰術核武安置在白俄的聲明,等同於朝著該國內部不穩定邁出一步......,克里姆林宮把白俄羅斯當作核人質。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhaylo Podolyak)也在推特上發文評論:「普廷太容易預測了。做出將戰術核武放在白俄的聲明,代表他承認他害怕失敗,而且他能做的就只是拿出戰術核武嚇唬人。」

